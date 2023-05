Tribunal Supremo del PDG resolvió expulsar a Karla Añes tras polémica condena por tráfico de drogas

Durante esta jornada de sábado, el Tribunal Supremo del Partido de la Gente (PDG) resolvió expulsar a la militante y candidata al Consejo Constitucional, Karla Añes, de la organización política producto de la condena por que recibió hace cinco años atrás.

Así lo comunicó el presidente nacional del PDG, Luis Moreno, en un video que subieron a sus distintas redes sociales, en el que expresó que “desde la directiva nacional y en cumplimiento con la legislación vigente, mostramos nuestro respeto a la autonomía de las resoluciones tomadas por el tribunal y acatamos sus decisiones de manera responsable”.

Esta determinación llega después que, hace algunos días, se revelara que la candidata a las elecciones del Consejo Constitucional, por la Región de Arica y Parinacota, mantuvo una condena de cinco años y un día de presidio efectivo por tráfico de drogas.

Además, durante el proceso judicial, el que terminó con la Fiscalía imputándole el delito de tráfico ilícito de drogas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas, también se consideró una agravante: en enero de 2010, el Juzgado de Garantía de Arica la había condenado como autora del delito de tráfico de pequeñas cantidades de las mismas drogas.

Después de que se hiciera pública esta situación, el líder del PDG y ex candidato presidencial, Franco Parisi declaró que “claramente nos afectó y, ¿cuáles son los filtros que no funcionaron?, el Servel“.

Asimismo, señaló que “esto debió haberse saltado, obviamente, por el Servel, nosotros tenemos todos los pasos correspondientes, se pidieron todos los antecedentes que se pueden pedir. Nosotros no somos Gestapo, creemos en las personas. ¿Qué error se cometió?, quizás la persona involucrada debió haber contado su problema y le habría dicho ‘no es bueno que te expongas’”.

También, el presidente del Servicio Electoral, anunció que el organismo “ha dispuesto una investigación” para establecer presuntas responsabilidades en lo ocurrido. “Al recibir (la información) del Registro Civil, se volvió a habilitar, y no como (una condena) de drogas, en cuyo caso no solo se necesita lo del Registro Civil, sino que también tiene que llegar una rehabilitación por parte del Senado y que obviamente no nos ha llegado“, agregó.

Por otro lado, esta determinación fue tomada a un día de que se realicen la votaciones para elegir a los 50 integrantes del Consejo Constitucional, quienes tendrán la misión de trabajar, discutir y redactar una nueva Constitución.

Revisa el video aquí: