Undurraga y nuevo plebiscito de salida: “Deberíamos ponernos como fecha el 5 de septiembre” del 2023

Tras la reunión que sostuvo el martes el gobierno de Gabriel Boric con partidos del oficialismo y de oposición para abordar cómo continuar con el proceso constituyente, tras el rechazo a la propuesta de nueva Constitución, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) comentó sobre los próximos pasos a seguir.

“Deberíamos ponernos como deadline, como fecha final, el mismo fin de semana de este año, pero el próximo año: es decir el 5 de septiembre, como plebiscito de salida”, declaró a Radio ADN.

Lo anterior, con el objetivo de que “cuando se cumplan 50 años del golpe militar podamos tener, aunque no promulgada, una claridad respecto del texto constitucional que nos rija por muchos, muchos años”.

De acuerdo al legislador, se harán todos los esfuerzo necesarios “para ampliar la participación, con la mayor cantidad de gente posible, validar el tema, pero no entorpecerlo en términos de tiempo“.

Es por esto que “creo que es muy necesario que cuando se cumplan 50 años del golpe, nosotros tengamos una nueva Constitución”, en relación al 11 de septiembre del 2023.

Ante las críticas que han surgido sobre una supuesta intención de los partidos de derecha de entorpecer el proceso, el congresista expresó que “aquí nadie le está poniendo palitos a la rueda. Aunque sea un tecnicismo y la gente que nos está escuchando no lo tenga tan claro, el bajar los quorums de 2/3 a 4/7, significa que en vez de 103 votos que hay que conseguir para que lo que estamos conversando, sea en el diseño que yo he planteado u otro, tenemos que concurrir con 87 votos”.

“Allí caben todas las fuerzas políticas: no se excluye a ninguna. Si hay gente del Partido Comunista que no quiere concurrir, puede no hacerlo; lo mismo el Partido Republicano”, concluyó.

Durante la mañana del martes, en la previa del primer cambio de gabinete de la administración de Boric, representantes de RN afirmaron que no asistirían a la instancia realizada en La Moneda. Pese a eso, el presidente de ese partido, el senador Francisco Chahuán, estuvo en la cita junto a integrantes de Evópoli, la UDI y las tiendas de las coaliciones Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático.