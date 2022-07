Velasco, Parada, Torrealba, Harboe, Landerretche y Rincón: Las figuras de centro-izquierda que llaman a votar Rechazo

Fue recién este lunes 4 de julio cuando oficialmente la Convención Constitucional llegó a su fin y le hizo entrega del borrador de la nueva Constitución al presidente Gabriel Boric. Un nuevo paso del proceso constituyente que ahora deja a la ciudadanía de cara al plebiscito de salida que se realizará el 4 de septiembre, el que ya fue convocado por el jefe de Estado según una publicación del Diario Oficial.

A poco más de 24 horas de este acto republicano, figuras de la denominada centro-izquierda han dado a conocer la opción que respaldarán en los comicios y que, en este caso, corresponde al Rechazo.

La primera en dar este paso fue la senadora Ximena Rincón (DC), quien a un día de que la Junta Nacional de la Democracia Cristiana defina su postura ante el plebiscito, emitió un carta en sus redes sociales donde entregó los argumentos detrás de su postura.

Al mismo tiempo, la legisladora es promotora de un proyecto que busca rebajar el quórum de reforma de la Constitución vigente.

Según dijo en el documento, su decisión se respalda en que “Chile se merece una buena nueva Constitución, pero no esta que se nos propone; el tener derechos sociales garantizados es importante y relevante, pero cuando no tienen financiamiento es engañar a la ciudadanía”.

“Llegó la hora de atrevernos a estar en contra del texto que nos proponen, y yo voy a votar Rechazo“, aclaró.

Los grandes líderes no aceptan ser encasillados en bandos irreconciliables y nos convoca a q nos juntemos a construir algo nuevo a lo q nos ha propuesto laCC en su texto constitucional2022,se hace necesario abrir el camino para escribir esa Nueva Buena Constitución q Chile quiere pic.twitter.com/RQQx4daB1E — Ximena Rincón (@ximerincon) July 5, 2022

Lo mismo hicieron luego otras figuras políticas, como el caso de Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda en el primer gobierno de la ex presidenta Bachelet; Javiera Parada, ex militante de Revolución Democrática y ex integrante de la campaña presidencial de Ignacio Briones; Carolina Torrealba, ex subsecretaria del Ministerio de Ciencia en el gobierno de Piñera; Felipe Harboe, ex militante del PPD, ex senador y ex convencional; y Óscar Landerretche, economista y ex presidente de Codelco en el segundo mandato de Michelle Bachelet.

A ellos se suman también Antonio Bascuñán, Manuel Marfán, Pablo Díaz, Ricardo Brodsky y Sol Serrano.

Para dar a conocer su determinación, emitieron una carta en la que entregaron sus puntos de vista sobre la propuesta de la Carta Magna emitida por la CC luego de haber sido partidarios del Apruebo en el plebiscito de entrada.

“El actual proceso constitucional ofrecía una oportunidad única para elaborar un texto que nos identificara a todos y todas: un genuino punto de encuentro institucional, un consenso entre las distintas concepciones de la justicia que pueblan una sociedad pluralista, una auténtica casa común. Hoy resulta evidente que esa gran oportunidad fue desperdiciada“, indicaron, aludiendo a “graves déficits de forma y fondo” en el texto.

Junto a esto, establecieron que “en materia de sistema político la propuesta no es un avance respecto de lo que tenemos. La combinación de un Ejecutivo debilitado, un Congreso de los Diputados y Diputadas muy poderoso, y una Cámara de las Regiones (que reemplaza al Senado) con facultades muy menguadas, en el marco de una fragmentación política galopante, anticipa un sistema más propenso al conflicto que a la colaboración, y eventualmente también a la captura por sobre los contrapesos“.

“Se nos ha dicho que frente a la papeleta tenemos solo dos opciones: Aprobar este mal proyecto de Constitución, o quedarnos con la Constitución actual. Los chilenos y chilenas no estamos obligados a aceptar esa dicotomía. La Constitución del 80 murió políticamente en el plebiscito de 2020. Si gana el Rechazo, el proceso constituyente continúa“, cerraron.

Revisa la carta completa a continuación: