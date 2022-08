“No quiero que me juzguen”: Protagonista de polémico spot del Rechazo asegura que historia es “totalmente real”

Polémica causó un testimonio emitido este domingo por la noche en la franja del Rechazo en la que un hombre asegura no haber denunciado a una persona que le disparó, afirmando que tomó esta decisión como “un acto de amor”. Tras esto, Víctor Alejandro Merino, protagonista del momento, aseguró que la historia “es totalmente real (…) No quiero que me juzguen”.