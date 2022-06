Protagonista de video publicitario del rechazo reconoce ser una actriz pagada: “Con plata se come”

Durante este lunes 13 junio, un video promocional a favor del rechazo fue ampliamente viralizado y comentado, especialmente por partidarios a una de las alternativas de cara al plebiscito de salida de la nueva Constitución

“Salimos a la calle a luchar por libertad e igualdad (…) Estaba toda mi familia pegada en la tele el día que los constituyentes iban a trabajar. Iban a cantar el himno nacional y no lo hicieron porque ofendía a los constituyentes. ¿Cómo te va a ofender el himno de Chile? (…) ¿Cómo vamos a pitiarnos la oportunidad de escribir un texto que nos una? Vamos por una segunda oportunidad”, señala una de las personas que aparece en el video.

El registro titulado “No aprobé para esto” fue ampliamente compartido, sin embargo, tras la publicación de una de las personas protagonistas, se reveló que quienes aparecían eran actrices y actores pagados, lo que no correspondería a testimonios reales, como muchos internautas entendieron.

“Otro proyecto que trabaje grabando para la campaña del rechazo. Ha sido de las mejores grabaciones porque producción llego hasta la casa. Lo publico para dejar archivado el proceso“, dijo Noelia Narváez en sus redes sociales.

No obstante, al pasar las horas, cientos de comentarios llegaron hacia una Narváez, quien aclaró que fue un trabajo pagado. “Apruebe o rechace no es de su incumbencia, yo tengo que ver eso y si no opino igual que tu, no hay ningún derecho de nadie de ningún lado a menospreciarlo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NOELIA NARVAEZ (@noelianarvaez)

“¿No te da lata participar en una mentira que se encarga de difundir más mentiras?”, dijo un internauta en la publicación. “Mmmm sip, como tú y todo el mundo, ya que con plata se come. Y nop, no me da lata, si fue una pega más, mañana a seguir con la life”, respondió Noelia.

“Si fue un trabajo realizado ya que hubo gente que invirtió su tiempo y energías por ende los de la campaña rechazo tuvieron que invertir para crear este material. Me invitaron a participar y yo acepté participar en el video y a decir todo lo que dije de manera voluntaria, tenia claro todo, nadie esta siendo obligado a nada acá”, añadió la mujer.

“Ambas campañas trabajan en su material publicitario, eso no lo convierte en fraudulento o algo por el estilo (no hablo de ninguna campaña en específica)”, sentenció.

Incluso, al ser consultada si la actriz votaría apruebo o rechazó, respondió que no podría dar una respuesta porque no está informada al respecto.

Video ampliamente viralizado

Finalmente consignar que el video fue ampliamente compartido por quienes tienen mayor influencia política en ciertos sectores. Por ejemplo, así fue el caso del ex ministro de Defensa y militante de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien aseguró que el video refleja lo que “sienten” muchas personas.

Este video refleja lo que sienten muchas personas que ven con pena, como se llegó a este mal texto, pero que no quieren que la posibilidad de una nueva constitución muera. Antes aprobaron, en septiembre rechazarán con la esperanza de lograr después una Const que nos una. pic.twitter.com/RL8B4jolG9 — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) June 13, 2022

También fue el caso del doctor en Ciencia Política y profesor titular de la Universidad de Talca, Mauricio Morales. “Pensé que el Rechazo transmitiría sólo miedo. Este video muestra lo contrario. Más que miedo, exhibe desilusión. Son personas principalmente de clase media y baja, que valoran la unidad nacional, el himno, y que buscan una segunda oportunidad para escribir la Constitución“, comentó.