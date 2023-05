“Me bajé de la micro, crucé y…”: Votante fue mordida por un perro en colegio de Maipú

En el Liceo Nacional de Maipú se registró un incidente que afectó a una votante durante este domingo. La mujer de aproximadamente 60 años estaba llegando al recinto cuando fue mordida por un perro, llevando al despliegue de funcionarios que la pudieron asistir en el mismo local. “Me bajé de la micro, crucé y habían dos perros. Le hago el quite a uno y se me tira por detrás, y me muerde la pierna”, contó la afectada a CHV Noticias. Luego que le prestaran ayuda en una sala del liceo, le llevaron la papeleta para que pudiera emitir su voto. Finalmente llegó una ambulancia para tratar su mordedura.