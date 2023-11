¿Es obligatorio votar en el plebiscito de diciembre?

En vísperas del Plebiscito Constitucional 2023 del domingo 17 de diciembre, es crucial comprender la obligatoriedad del voto en este proceso democrático.

Según las normativas, el sufragio es obligatorio para todas las personas habilitadas según el padrón electoral definitivo en Chile.

¿Qué sucede si no voto en el plebiscito constitucional 2023?

No cumplir con el deber cívico de votar en este plebiscito puede acarrear sanciones económicas. Aquellos electores que no sufraguen estarán sujetos a multas que van desde 0,5 a 3 UTM, equivalentes a montos que oscilan entre 32 mil y 192 mil pesos.

Excusas válidas para no votar:

Si por alguna razón no puedes votar en el Plebiscito Constitucional 2023, existen excusas válidas aceptadas por las autoridades:

Estar a más de 200 kilómetros de distancia del domicilio electoral.

del domicilio electoral. Enfermedad.

Ausencia del país.

Otro impedimento grave debidamente comprobado ante el juez competente.

Es fundamental recordar que no es necesario realizar trámites ante el Servel. En caso de no poder votar, espera la citación del Juez de Policía Local correspondiente a tu domicilio electoral en los meses siguientes al Plebiscito Constitucional; este proceso no es inmediato.

¿Si estoy a más de 200 Kilómetros de mi domicilio Electoral?

En el caso de encontrarte a más de 200 kilómetros de tu domicilio electoral el día del Plebiscito Constitucional 2023, sigue estos pasos:

Acude el día del plebiscito a una unidad de Carabineros de Chile (comisaría, tenencia o retén) para dejar constancia de tu ubicación lejana. Guarda el comprobante de la constancia. Al recibir la citación del Juzgado de Policía Local, acude a excusarte ante el Juez con el comprobante de la constancia realizada el día del plebiscito.

Estas medidas aseguran un proceso electoral justo y transparente, permitiendo a los ciudadanos cumplir con sus obligaciones cívicas de manera informada y efectiva.

¿Hasta qué hora se puede votar?

Las mesas funcionarán desde las 08:00 hasta las 18:00 horas. Si al finalizar la jornada aún hay personas esperando en la fila para votar en su respectiva mesa, podrán hacerlo, ya que las mesas no podrán cerrar si es que hay electores presentes.

Este proceso democrático cuenta con voto obligatorio, por lo que deben sufragar todas las personas habilitadas para ello de acuerdo al padrón electoral.

No olvides llevar lápiz pasta azul, cédula de identidad o pasaporte.

