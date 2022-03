Durante la mañana de este lunes 28 de febrero, el constituyente Rodrigo Rojas Vade, anunció mediante un video en redes sociales, un eventual retorno a sus labores en la Convención Constitucional en los próximos días, luego que dejara de asistir al hemiciclo al conocerse la noticia de su falso cáncer, bandera de lucha que fue utilizada en su campaña.

En ese contexto, diversas reacciones del mundo político se tomaron la jornada, generando un rechazo transversal de sus pares y de algunas autoridades del futuro gobierno, quienes no dudaron en compartir sus opiniones.

Asimismo, en la tarde de este lunes, la presidenta del Senado, Ximena Rincón, se sumó al debate y abordó los emplazamientos al Senado, para que se tramite el proyecto que permitiría su reemplazo.

“El artículo 60 de la actual Constitución establece la renuncia de los convencionales por enfermedad grave y esta situación la tiene que calificar el TC. El señor Rojas Vade podría venir a la Convención y renunciar, creo que es lo que correspondería y transparentaríamos un hecho importante“, comenzó explicando la senadora.

Con respecto a su posible reemplazo, explicó que la moción no pudo tramitarse en enero de este año por falta de quórum, sin embargo, aseguró que el proyecto está en tabla para este miércoles 2 de marzo.

“A esta altura, que él vuelva, una persona que le mintió no sólo a sus pares sino que a todo el país y a sus electores, es algo que daña el prestigio de un órgano que lo que debiera hacer es el trabajo que le encomendó la ciudadanía y presentarle al país un proyecto de nuevo texto constitucional”, enfatizó la ex ministra de Estado.

Con relación a la presencia de los votos necesarios para dar luz verde al proyecto, indicó que ella creía “sí” estaban, ya que según sus palabras, es un proyecto que se discutió de manera extendida en la comisión de Gobierno.

“Lo hemos conversado con el senador Carlos Bianchi el día de hoy y si no se votó antes es porque producto de todos los proyectos que se sacaron en el último mes de trabajo legislativo, no hubo quórum para votarlo, no por problemas de votos“, explicó.

Sin embargo, señaló que si le preocupa tanto al constituyente Rojas Vade el tema, que “renuncie a su cargo“.

“El ha aducido aquí que sus electores no tendrían quién los represente. Bueno, debió haberse preocupado más cuando postuló, porque le mintió a la gente. Y segundo, la Convención puede seguir funcionando sin él y no hay ningún impedimento para que así sea“.