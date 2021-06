El alcalde de San Javier, Jorge Silva, acudió este miércoles hasta un cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) para entregar los datos obtenidos en relación a la paciente indicada como el primer caso de contagio de la variante Delta en el país.

La situación se remonta al pasado viernes cuando el jefe comunal afirmó que la mujer no cumplió con los protocolos sanitarios correspondientes al asistir a un funeral pese a dar positivo al COVID-19 tras su llegada desde Estados Unidos, afirmación que en ese entonces fue desmentida por la seremi de Salud del Maule.

Sin embargo, durante esta jornada la seremi Marlenne Durán informó que efectivamente la paciente mintió durante la investigación epidemiológica y en una de sus últimas declaraciones reconoció que sí participó en el funeral al cual tenía prohibido acceder.

“Ella, en conjunto con las personas que residían en esa dirección, no podían salir de la casa por 10 días y además no podían recibir visitas. Ninguno de ellos cumplió con esta indicación, pues todos asistieron al funeral ese día”, detalló la seremi de Salud del Maule.

Junto a esto, el alcalde Silva declaró que “todo lo que ustedes han conocido a través de mis declaraciones del día viernes, las he ratificado en la PDI, por cuanto ustedes saben que se abrió una investigación que está en manos de Fiscalía“.

“Les he entregado también un documento confidencial donde están todas las situaciones que recabamos conforme a nuestra investigación”, y ahora “son ellos los que tendrán que resolver para dar a conocer la situación que ha ocurrido” respecto a las contradicciones relacionadas con la paciente.

“No he tenido ningún contacto, nadie me ha llamado por parte del Ministerio o la Seremi”, añadió el jefe comunal. “Soy un alcalde que ha estado preocupado de la comuna, siempre nosotros con la bondad que tenemos de la ciudadanía, preocupados de estar entregando lo mejor posible para que vayamos pasando el tema del COVID”, añadió.

En cuanto a los recientes datos entregado por la Seremi, Silva sostuvo que “la situación me alegro que la reconozcan, por cuanto yo he dicho lo que ocurrió, y si ellos admiten lo que ha sucedido, quiere decir que yo he tenido la razón“.

“Esto se tiene que aclarar, es una situación que yo dije de un principio que las cosas hay que decirlas como ocurren, que sea la verdad, porque estamos en una pandemia que tenemos que salvar vidas y la preocupación mía son los habitantes, mi comuna“, concluyó.