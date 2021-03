(CNN) – A los expertos les preocupa que algunos estadounidenses se estén relajando demasiado rápido en un momento crítico en el que los peligros inminentes amenazan con aniquilar el progreso que Estados Unidos ha logrado en su batalla contra el COVID-19.

Al menos una docena de líderes estatales han aliviado las restricciones de COVID-19 este mes, a menudo citando la mejora de las tendencias de casos y el aumento de las cifras de vacunación.

Al mismo tiempo, los viajes aéreos están alcanzando récords en la era pandémica y las primeras multitudes de vacaciones de primavera han comenzado a llegar a Florida y otras regiones soleadas, mientras que los casos de una variante peligrosa van en aumento.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) registró a más de 1,3 millones de personas en los aeropuertos el domingo. Ese es el número más alto de personas que han viajado por aire durante cualquier otro período de cuatro días en la pandemia.

En Florida, las vacaciones de primavera han comenzado a empacar las costas y algunos funcionarios de Miami Beach informan sobre multitudes y precauciones saliéndose de control.

Es una combinación de todos esos factores, temen los funcionarios, lo que podría sentar las bases para otra alza.

Las medidas de seguridad serán especialmente cruciales ahora que están circulando múltiples variantes del virus, incluido la altamente contagiosa variante B.1.1.7 que se identificó por primera vez en el Reino Unido.

Se proyecta que se convierta en la variante dominante en EE.UU. a finales de este mes o principios de abril, dijo la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), doctora Rochelle Walensky.

Hasta ahora se han encontrado casos de la variante B.1.1.7 en 48 estados, Puerto Rico y Washington, según datos de los CDC.

“La forma en que se propagan las variantes es bajando la guardia”, comentó a CNN el dr. Richard Besser, ex director interino de los CDC. “Al no usar máscaras, al no distanciarnos socialmente. Si podemos aguantar unos meses más, habrá suficientes vacunas para que cada adulto en Estados Unidos sea vacunado”.

“Entonces realmente podemos dejar de lado algunas de las restricciones vigentes. Pero si lo hacemos demasiado rápido, podríamos ver un aumento en los casos, podríamos ver un retroceso que está ocurriendo en muchos países europeos y que no tiene que ser el resultado aquí en Estados Unidos”, agregó.

Una investigación publicada la semana pasada sugirió que la variante estaba asociada con un riesgo estimado 64% mayor de morir por COVID-19.