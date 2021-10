A fines de mayo fue cuando el gobierno anunciaba el Pase de Movilidad, medida que promete mayor libertad para quienes completen su esquema de vacunación. En ese sentido, viajeros denunciaron que algunas líneas aéreas no están solicitando el documento. Por otra parte, restaurantes y cafeterías fueron puestos a prueba y los registros muestran que algunos locales sí solicitan el pase, no obstante hay otros que no cumplen la obligación impuesta por la autoridad sanitaria. Con respecto a la pandemia, el escenario es complejo por el alza de contagios y la aparición de la variante Delta. Según la subsecretaria de Salud, Paula Daza, se han bloqueado más de 5 mil Pases de Movilidad. “Si sumamos un espacio interior con una persona no vacunada tenemos una mezcla bastante peligrosa”, indicó el doctor en fluidodinámica Wernher Brevis.