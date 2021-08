Siguen los problemas con las exigencias y protocolos con las personas que quieren salir o entrar de las fronteras. Una mujer que viajó a Chile a visitar a su madre enferma lleva un mes intentando volver a Francia, lugar donde vive hace 10 años. En ese sentido, las autoridades no le permiten subirse al avión porque no le han validado su pase de movilidad. Ana viajó a tierras nacionales con su pasaporte chileno y pudo ingresar al país sin problemas. Sin embargo, en el aeropuerto tres veces le han rechazado la salida debido a que no tiene documento que acredita el esquema de vacunación completada ya que por haberse inoculado en Francia, su documento no es aceptado en Chile. La mujer denuncia que ha llenado formularios de solicitudes extraordinarias para salir del país, pero no ha tenido respuesta. Ahora, Ana por cuarta vez se realizó el PCR para poder intentar salir del país. Su mayor anhelo es poder subirse a un avión para poder volver a su casa y retomar su vida en el territorio europeo.