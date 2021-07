El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, aseguró que “no hubo una fiesta ni una celebración” de parte de funcionarios del Ministerio de Salud, en la que se acusa de que el titular de la cartera, Enrique Paris, habría estado involucrado.

Esto porque, según una denuncia del medio Interferencia, el jefe del Minsal habría participado en la celebración del cumpleaños de un funcionario, donde se contabilizarían más de 30 personas cuando la comuna de Santiago todavía se encontraba en cuarentena.

Sobre esto, Bellolio afirmó que “no es lo mismo un recinto particular como una casa que un recinto de trabajo, cuando escuché en la mañana que el aforo permitido era de cinco personas, si fuera por eso el Ministerio de Salud no podría funcionar, no tiene ningún sentido”.

“Otra cosa distinta, y como la ha explicado la subsecretaria Daza, es que los miembros del equipo de comunicaciones, donde uno de ellos estuvo de cumpleaños. Pero no es que haya habido una fiesta ni ninguna otra cosa, como alguien dijo que eso tiene que investigarse”, agregó.

Posteriormente, dijo que algunas personas intentan “politizar esto porque un miembro de un equipo está de cumpleaños se le saluda. Yo pediría que no tratemos de basarnos permanentemente en la mala fe, no tratemos de basarnos en estas cosas que no guardan relación con la realidad”.

“Si una persona dice que en el Ministerio hay un aforo de cinco, significa que no entendió nada, significa que está tratando de hacer algo distinto a la realidad, porque un hogar donde se hace una fiesta clandestina es algo totalmente distinto al trabajo que hacen los funcionarios públicos”, añadió.

Además, el vocero recalcó que “el hecho de que haya cuarentena, no significa que no puedan funcionar establecimientos esenciales de funcionarios públicos laborales. Insisto, no es una residencia particular. Para que haya ese sumario, tiene que haber esa denuncia y no solamente en un portal, sino que una denuncia formal”.

Momentos después, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, aclaró que “no se ha recibido ninguna denuncia, por lo que no se puede realizar ningún sumario sanitario”.