El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se refirió a los posibles efectos secundarios de las vacunas contra el COVID-19, tomando como ejemplo la de Pfizer/BioNTech afirmando que no hay ninguna garantía de que no convierta a quien se la aplique “en un caimán”.

El mandatario aseguró que “en el contrato de Pfizer está bien claro: ‘no nos hacemos responsables por cualquier efecto colateral’. Si te vuelves un caimán, es tu problema”.

“Si te conviertes en Superman, si le sale barba a alguna mujer o si un hombre empieza a hablar agudo, ellos (Pfizer) no tienen nada que ver con eso. Lo peor es meterse con el sistema inmunológico de las personas”, agregó Bolsonaro.

A su vez, el presidente brasileño señaló que “si la vacuna se comprueba eficiente más adelante, aún no sabemos”, pero recalcó que “yo no me vacuno”.

“Algunos dicen que estoy dando un pésimo ejemplo. Para el imbécil, idiota, que dice que yo doy un pésimo ejemplo: yo ya tuve el virus, ya tengo anticuerpos, ¿para qué tomar la vacuna de nuevo?”, apuntó.