Continúa la campaña de vacunación contra el COVID-19 y el Ministerio de Salud (Minsal) anunció nuevos grupos de personas que podrán ser inoculadas durante los próximos días. En específico, se anunció quiénes recibirán sus dosis desde el 12 de octubre hasta el día 15 del mismo mes.

A través de sus diferentes redes sociales, el Minsal entregó el detalle por día. Tal como ha sido la tónica durante el último tiempo, se continuará administrando la dosis de refuerzo para la población ya vacunada hasta el mes de junio.

Algo que se puntualizó en esta oportunidad es que la llamada “tercera dosis” también podrá ser recibida por quienes fueron inoculados con compuestos diferentes a los del laboratorio Sinovac. Esto quiere decir que se incluye a las personas que recibieron las vacunas de Pfizer, Cansino, AstraZeneca, Janssen, Generium, Moderna y Sinopharm.

Si bien no todos estos fármacos han sido utilizados en el país, se precisa que se agregan las personas que fueron vacunadas en estudios clínicos y con validación de vacunas en el extranjero.

Dosis de refuerzo entre el 12 al 15 de octubre

Quienes completaron su esquema de vacunación con el fármaco del laboratorio Sinovac hasta el 23 de mayo, y que sean menores de 55 años, podrán obtener su tercera vacuna durante esta semana.

El día lunes 11 los vacunatorios no atenderán por ser feriado. La campaña de vacunación continuará el martes 12 con las personas de entre 52 a 54 años, mientras que el miércoles llegará el turno de quienes tienen entre 47 a 51 años.

En el caso de las personas de entre 34 a 46 años, su turno llegará el día jueves. Por otra parte, quienes tienen entre 18 a 33 años podrán ser inoculados nuevamente el día viernes 15 de octubre.

Quienes completaron su esquema de vacunación hasta el 21 de marzo con dosis distintas del laboratorio Sinovac, y que sean menores de 55 años, también recibirán sus dosis durante la semana entrante. En este caso, los grupos etarios se dividen de la misma forma ya señalada.

El martes será el turno de personas entre 52 a 54 años, mientras que el miércoles se vacunarán los que tengan 47 a 51 años. El día jueves 14 deberán asistir a los vacunatorios quienes tengan entre 34 a 46 años y el viernes les corresponderá a jóvenes de entre 18 a 33 años.

En el caso de las personas mayores de 55 años, que completaron su esquema de vacunación hasta el 6 de junio con cualquiera de los laboratorios, también podrán asistir cualquier día de esta semana a los vacunatorios.

Primeras y segundas dosis

Para las personas que no han sido vacunadas también hay noticias. Desde el 11 de octubre hasta el 5 de noviembre podrán recibir su primera dosis quienes tengan 12 años o más.

Por otro lado, en cuanto a las segundas dosis de la vacuna contra el COVID-19, estas serán administradas a quienes recibieron las fórmulas de Sinovac, Pfizer y AstraZeneca 28 días antes

Las embarazadas con 16 semanas de gestación también podrán ser vacunadas. Para aquello deberán presentar el Formulario Consejería Vacunación Embarazadas.