En medio de la pandemia del COVID-19, el Ministerio de Salud continúa llevando a cabo el proceso de vacunación contra la enfermedad.

Recordemos que a partir del 3 marzo se comenzaron a suministrar las segundas dosis de la inoculación y hasta la fecha hay casi 800 mil personas que ya completaron su inmunización.

El proceso de inoculación continúa este jueves 11 de marzo, cuando se inocule a personas con comorbilidades entre 50 y 53 años, además de personas con discapacidad (severa o profunda) entre 50 y 53 años (inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad).

El viernes 12 de marzo, en tanto, es el turno de personas con comorbilidades entre 46 y 49 años, además de personas con discapacidad (severa o profunda) entre 46 y 49 años (inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad).

Por su parte, el sábado 13 y domingo 14 de marzo se inoculará a los rezagados de la semana.

El Minsal reveló cómo continúa el calendario de vacunación para la tercera semana de marzo, cuando se incluya a trabajadores esenciales.

En detalle, estas son las personas que se inmunizarán entre el lunes 15 y el domingo 21 de marzo:

Lunes 15 de marzo: Personas con enfermedades crónicas entre 42 y 45 años.

Personas con enfermedades crónicas entre 42 y 45 años. Martes 16 de marzo: Personas con enfermedades crónicas entre 36 y 41 años.

Personas con enfermedades crónicas entre 36 y 41 años. Miércoles 17 de marzo: Personas con enfermedades crónicas entre 30 y 35 años.

Personas con enfermedades crónicas entre 30 y 35 años. Jueves 18 de marzo: Personas con enfermedades crónicas entre 22 y 29 años.

Personas con enfermedades crónicas entre 22 y 29 años. Viernes 19 de marzo: Personas con enfermedades crónicas entre 16 y 21 años, además de rezagados.

Personas con enfermedades crónicas entre 16 y 21 años, además de rezagados. Sábado 20 y domingo 21 de marzo: Rezagados de la semana.

En forma paralela, durante la tercera semana de marzo serán inoculados algunos de los trabajadores esenciales:

Personal de Onemi, Conaf, Bomberos y Gendarmería , quienes deberán presentar su credencial vigente.

, quienes deberán presentar su credencial vigente. Personal de empresas de Transporte terrestre, aéreo y marítimo (metro, conductores de locomoción pública y ferrocarriles, transporte de valores y carga, tripulantes de aviones y de navíos), quienes deberán presentar su credencial vigente.

(metro, conductores de locomoción pública y ferrocarriles, transporte de valores y carga, tripulantes de aviones y de navíos), quienes deberán presentar su credencial vigente. Personal de Servicios Básicos: Recolección de desechos domiciliarios, rellenos sanitarios, elaboración de químicos y productos farmacéuticos, funerarios y cementerios, quienes deberán presentar su credencial vigente.

¿Dónde me vacuno?

El proceso de vacunación se realiza en diversos establecimientos informados por las municipalidades y especialmente destinados para esta función. Los pacientes entre 16 y 18 años deben acudir a los centros que disponen de vacuna Pfizer.

¿Qué necesito para vacunarme?

Para poder recibir la primera de las dos dosis de la vacuna Sinovac es necesario llevar cédula de identidad. En tanto, los pacientes con enfermedades crónicas deben presentar certificado o receta que acredite su condición de salud.

En el caso de las personas que vivan en una zona en Fase 1 de Cuarentena, no es necesario que saquen un permiso para el traslado, ya que sólo necesitan mostrar su cédula de identidad y especificar que se trasladan al centro de vacunación más cercano.

Recordemos que la inoculación es completamente voluntaria y gratuita.

¿Puedo asistir acompañado a vacunarme?

Si bien la recomendación es hacerlo de manera individual, las personas que necesiten asistencia podrán asistir a acompañados al centro de vacunación.

¿Me puedo vacunar en una comuna donde no vivo?

Si te encuentras de vacaciones en una comuna en Fase 2 o superior, sí te puedes vacunar en ese lugar aunque no sea la comuna de residencia habitual.

¿La vacuna previene contagiarme de COVID-19?

No, la vacuna no previene que te contagies de COVID-19, sí evita que sufras episodios fuertes de la enfermedad. Es por esto que quienes se inoculen deben mantener medidas de prevención como lavado de manos, uso de mascarillas y distanciamiento social y físico. De esta manera, ayudarán a que el resto de la población no se contagie.