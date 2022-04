Chile recibe premio internacional por manejo de la pandemia con análisis de datos

(EFE) – Chile recibió el Premio Franz Edelman 2022 que entrega el Institute for Operations Research and the Management Sciences (Informs), la mayor asociación internacional de ciencias de datos, por sus logros en análisis de datos para frenar la pandemia, informó este martes la Universidad de Chile.

Una plataforma para monitorear la movilidad de la población durante las cuarentenas, un sistema para optimizar la búsqueda de casos asintomáticos en zonas críticas o un programa para vigilar la respuesta de anticuerpos a las diferentes vacunas contra el COVID-19 fueron algunas de las innovadores estrategias que desarrollaron.

Según la institución, estas aplicaciones producidas por investigadores de la Universidad de Chile y del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), en colaboración con los ministerios de Ciencia y Salud, lograron evitar más de 65.000 infecciones, al menos 2.800 muertes y ahorrar más de 200 millones de dólares.

“Nuestros desarrollos analíticos de vanguardia se implementaron en el terreno e involucraron el trabajo de cientos de personas, desde científicos hasta trabajadores de salud”, destacó Leonardo Basso, director del ISCI y académico de la Universidad de Chile, durante la premiación en Houston, Texas (Estados Unidos).

El Edelman Award premia la mejor intervención de ingeniería aplicada en el mundo y este año tenía entre sus finalistas también a Alibaba, US Census Bureau, General Motors o Janssen y Merck.

La ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, explicó que “estas innovaciones se han utilizado en decisiones clave que ayudaron con los tres pilares de la estrategia chilena contra el virus: prevención de contagios, gestión centralizada de camas críticas y vacunación”.

También valoró el premio el ministro de Ciencia, Flavio Salazar: “Es un gran orgullo que un grupo de investigadores y de organismos chilenos sean reconocidos internacionalmente por el aporte científico durante la pandemia. Creo que refleja las capacidades que existen en el país”.

Chile es uno de los países de Latinoamérica que mejor ha gestionado la pandemia y que ha desplegado una de las estrategias de vacunación más rápidas de mundo, que alcanza al 93 % de la población con dos dosis y a más de 13 de los 19 millones de habitantes con una inyección adicional.

El país, que suma 3,4 millones de infectados y casi 57.000 fallecidos, todavía mantiene estrictas medidas y protocolos se de seguridad como el uso obligatorio de mascarilla en espacios públicos interiores y exteriores, además de estrictas medidas sanitarias para los viajeros.