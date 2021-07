Las siguientes son las medidas decretadas en Chile por las autoridades de gobierno y que se encuentran vigentes actualmente.

¿En qué paso está mi comuna?

Paso 1: Cuarentena

La medida obliga a permanecer en sus domicilios habituales, a menos de que la persona cuente con un permiso especial (obtener aquí).

Curacautín

Diego de Almagro

Futrono

Galvarino

Hualañé

La Estrella

Lago Ranco

Lanco

Lebu

Llay – llay

Loncoche

Lonquimay

Los Lagos

Nogales

Paillaco

Panguipulli

Pucón

Puqueldón

Retiro

Río Negro

Saavedra

San Pablo

Santa Juana

Teodoro Schmidt

Tierra Amarilla

Tirúa

Toltén

Villarrica

Paso 2

En la etapa de Transición, se permite el desplazamiento de lunes a viernes de los habitantes de las comunas, salvo en horario de Toque de Queda. Sin embargo, se mantienen todas las otras medidas sanitarias.

Aisén

Alto Biobío

Antofagasta

Arauco

Arica

Cabildo

Calera

Calle Larga

Canela

Carahue

Cartagena

Casablanca

Catemu (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Cauquenes

Chañaral

Chépica

Cholchol

Cisnes

Colbún

Collipulli

Combarbalá

Constitución

Contulmo

Copiapó

Corral

Coyhaique

Curanilahue

Curarrehue

Dalcahue

El Quisco

El Tabo (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Ercilla

Florida (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Freire

Gorbea

Hijuelas

Huara

Illapel

La Higuera

La Ligua

Las Cabras

Las Condes

La Unión

Licantén

Los Álamos

Los Andes

Los Sauces

Máfil (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Nacimiento

Navidad

Negrete

Ninhue

Ovalle

Paihuano

Papudo

Parral

Pelluhue (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Pemuco

Petorca

Pitrufquén

Puchuncaví

Putaendo

Puyehue

Queilén

Quilicura

Quilleco

Rinconada

Río Bueno

Río Claro

Río Hurtado

San Antonio

San Clemente

San Esteban

San Felipe

San Juan de la Costa

San Pedro de Atacama

San Rafael

San Rosendo

Santa María

Taltal

Teno

Tucapel

Vallenar

Valparaíso

Vicuña (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Vilcún

Yerbas Buenas

Yumbel

Zapallar

Paso 3: Preparación

En la etapa de Preparación, se levanta la cuarentena para la población en general, salvo en toque de queda. Se mantienen todas las otras medidas sanitarias.

Todas las comunas de la Región Metropolitana (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Algarrobo

Alto del Carmen

Alto Hospicio

Ancud

Andacollo

Angol

Antuco

Bulnes

Cabrero

Calama

Calbuco (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Caldera (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Calera de Tango (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Camiña

Cañete

Castro (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Chanco (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Chiguayante

Chile Chico (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Chillán

Chillán Viejo

Chimbarongo

Chonchi

Cobquecura

Cochrane

Codegua

Coihueco

Coinco

Colina (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Coltauco

Concepción

Con Con

Coquimbo

Coronel (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Cunco

Curaco de Vélez

Curicó

Curepto

Doñihue

El Carmen

Empedrado

Freirina

Fresia

Frutillar

Graneros (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Hualpén

Hualqui

Huasco

Iquique

La Cruz

La Estrella (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Laja (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Lampa (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

La Serena

Lautaro (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Litueche (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Llanquihue

Limache

Linares

Lolol

Longaví (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Los Ángeles (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Los Vilos

Lota

Lumaco

Los Muermos

Machalí

Malloa

Marchihue

María Elena

Mariquina

Maule

Maullín

Mejillones

Melipeuco

Molina

Monte Patria (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Mostazal (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Mulchén

Nancagua

Nueva Imperial

Ñiquén

Olivar

Olmué

Osorno

Padre Las Casas

Palmilla

Panquehue

Paredones

Pelarco

Pencahue

Penco

Peralillo

Perquenco (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Peumo

Pica

Pichidegua (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Pichilemu

Pinto

Placilla

Portezuelo

Porvenir

Puerto Montt

Puerto Octay

Puerto Varas

Pumanque

Punitaqui (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Purén

Purranque

Quellón

Quemchi

Quilaco

Quillón (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Quillota

Quilpué

Quinchao

Quinta de Tilcoco

Quintero

Quirihue

Rancagua

Rauco

Renaico

Rengo

Requínoa

Río Ibáñez

Romeral

Sagrada Familia

Salamanca

San Carlos

San Fabián

San Fernando

San Ignacio

San Javier

San Nicolás

San Pedro (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

San Pedro de la Paz

Santo Domingo

San Vicente

Santa Bárbara

Santa Cruz

Talca

Talcahuano

Temuco

Tocopilla

Tomé

Traiguén (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Valdivia (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Vichuquén

Victoria

Villa Alegre

Villa Alemana (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Viña del Mar

Yungay

Paso 4: Apertura Inicial

En la etapa de Apertura Inicial, se retoman las actividades de menor riesgo de contagio y minimizando las aglomeraciones. Se mantienen las otras medidas sanitarias.

Cabo de Hornos

Camarones

Chaitén (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Cochamó

Coelemu (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Colchane

Futaleufú

General Lagos

Guaitecas

Hualaihué

Isla de Pascua

Juan Fernández

Lago Verde

Laguna Blanca

Natales (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

O’Higgins

Ollagüe

Palena

Primavera

Pozo Almonte

Punta Arenas (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Putre

Ránquil (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Río Verde

San Gregorio

Sierra Gorda

Timaukel

Torres del Paine

Tortel

Treguaco (desde el lunes 19 de julio a las 5:00 hrs.)

Permisos temporales y aforos

Tras la vacunación contra el COVID-19, el gobierno entregó mayores libertades para el desplazamiento y cambios en el aforo, sobre todo en caso de tener el Pase de Movilidad.

El Pase de Movilidad puede ser adquirido por todas las personas que hayan cumplido con el esquema de vacunación, es decir, que tengan ambas dosis de la vacuna contra el COVID-19, y que hayan pasado 14 días desde la inoculación con la segunda.

Para obtener este pase, es necesario ingresar a mevacuno.gob.cl, ya sea mediante la creación de un usuario o con la Clave Única, y la misma plataforma desplegará el documento con la opción de descargarlo en PDF. El Pase de Movilidad en sí, consiste en el código QR que aparece una vez ingresados los datos.

El Pase de Movilidad permite el desplazamiento solo en su comuna de residencia si se encuentra en paso 1 todos los días de la semana. Si vive en una comuna en paso 2, puede desplazarse todos los días de la semana -en el horario autorizado- tanto en su comuna de residencia como en otras comunas en paso 2 o superior, pero no puede desplazarse con este permiso a una comuna que esté en paso 1.

El Pase permite también realizar actividades permitidas sin necesidad de un permiso de desplazamiento.

De todas formas, quienes no cuenten con el Pase y desean realizar trámites necesarios como compras de insumos básicos, pasear mascotas o asistir a establecimientos de salud en las comunas en Cuarentena (Fase 1) o los fines de semana en las comunas en Transición (Fase 2), deben solicitar un permiso a través de la plataforma Comisaría Virtual (obtener aquí). Los permisos sólo permiten desplazamientos durante el día (entre 5:00 am y 11:00 pm). No permiten desplazamientos en horarios de Toque de Queda.

Según lo establecido por las autoridades, solo se podrán pedir dos permisos semanales para las personas que se encuentren en cuarentena y fines de semana o feriados sólo se podrá hacer uso de uno de esos dos permisos.

Por otro lado, el gobierno estableció un horario especial para la realización de actividad física al aire libre para aquellas personas que se encuentren en confinamiento, franja que comienza a las 6:00 AM y acaba a las 9:00 AM de lunes a viernes, sin necesidad de permiso. Mientras, para los días sábado, domingo y feriados la franja se extiende de 5:00 a 10:00 de la mañana.

En espacios públicos abiertos o espacios abiertos de recintos deportivos, se permite el deporte individual o grupal de máximo 10 personas.

En espacios cerrados, en tanto, solo se puede realizar deporte contando con el Pase de Movilidad, para actividades como deporte individual o grupal, que contemplen un máximo 5 personas. Requiere cumplir el estándar de ventilación.

En cuanto a los aforos en reuniones sociales, éstos dependen si las personas cuentan o no con Pase de Movilidad. Esto es lo permitido:

En cuarentena: Prohibidas.

Prohibidas. En transición: Sin Pase de Movilidad, máximo 5 personas en total. Con pase de movilidad, máximo 10 si todas tienen Pase de Movilidad.

Sin Pase de Movilidad, máximo 5 personas en total. Con pase de movilidad, máximo 10 si todas tienen Pase de Movilidad. En preparación: Sin Pase de Movilidad, máximo 10 personas en total. Con Pase de Movilidad, máximo 20 si todas tienen Pase de Movilidad.

Sin Pase de Movilidad, máximo 10 personas en total. Con Pase de Movilidad, máximo 20 si todas tienen Pase de Movilidad. En apertura: Sin Pase de Movilidad, máximo 20 personas en total. Con Pase de Movilidad, máximo 40 si todas tienen Pase de Movilidad.

Además, aquellas personas que poseen el Pase de Movilidad, podrán realizar viajes interregionales a comunas en Transición, Preparación o Apertura, debiendo obtener además el Pasaporte Sanitario en c19.cl. Sin el Pase de Movilidad, no está permitido el traslado hacia otras regiones.

Aforo especial para cultos religiosos

Para la realización de cultos religiosos con público en zonas en cuarentena, se estableció un aforo máximo de cinco personas que puedan asistir.

El ministro de culto, identificado con una credencial otorgada por alguna Iglesia, Culto u Organización Religiosa debidamente reconocida por el Estado de Chile, podrá emitir un certificado individualizando hasta cinco personas que le asistirán en el culto religioso.

Aduanas sanitarias

Se han instalado 124 puestos donde la autoridad sanitaria, FF.AA. y policías realizan controles de temperatura, reconocen a los viajeros que han incumplido la cuarentena y se verifica el Pasaporte Sanitario (obtener aquí).

Cordones Sanitarios

La medida prohíbe entrar o salir de la comuna, con excepción de un permiso por funeral o un tratamiento médico a realizarse en otra ciudad. Activos en:

Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos Zona urbana de Punta Arenas, Región de Magallanes Puerto Williams, Región de Magallanes



Para cruzar los cordones sanitarios, cada persona deberá solicitar un salvoconducto, el cual será dispuesto en solo dos casos: para realizar un trámite funerario o asistir un funeral, y para realizar un tratamiento médico.

En tanto, el personal que preste servicios en actividades esenciales (alimentos y comercio esencial, transportes, seguridad, medios de comunicación, entre otros), el protocolo permite que puedan cumplir con sus labores con sus salvoconductos.

Toque de queda

Como medida de protección el gobierno determinó un toque de queda, el cual tiene un horario definido regionalmente. Para acortar su duración se requiere que la región tenga al menos el 80% de su población vacunada completamente y que la tasa de casos activos sea menor a 150.

En esa línea, el horario en algunas regiones se extenderá entre las 00:00 y las 05:00. Este es el listado con las cinco regiones donde el toque de queda rige desde las 00:00 horas:

Región de O’Higgins

Región del Maule

Región de Ñuble

Región de Aysén

Región de Magallanes

En cuanto al resto de las regiones, éstas continúan con el horario de toque de queda desde las 22:00 horas y hasta las 05:00 horas de la madrugada del día siguiente.

Es importante recordar que sólo quienes tengan un salvoconducto pueden circular en la vía pública (cómo obtener aquí), sino quienes sean fiscalizados sin la documentación correspondiente podrían ser infraccionados con un sumario sanitario.

Uso obligatorio de mascarillas

El gobierno decretó el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público y privado sujeto a pago.

También es obligatorio usarla en ascensores o funiculares y lugares cerrados en general con más de una persona en su interior.

Esto incluye, entre otros lugares:

aeropuertos locales comerciales hoteles establecimientos de salud lugares de trabajo establecimientos educacionales residencias de adultos mayores recintos deportivos lugares de fabricación de alimentos y medicamentos





La medida tiene carácter de indefinido y se extenderá hasta que las condiciones epidemiológicas permitan su suspensión, según dicte la autoridad sanitaria.