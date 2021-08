El próximo miércoles 11 de agosto comenzará la vacunación con la dosis de refuerzo para mayores de 86 años que tengan su esquema de vacunación completo con Sinovac, anuncio que causó debate en la comunidad científica ya que mientras algunos lo apoyan, otros piden los estudios que significaron la decisión del Ministerio de Salud con relación a la efectividad de mezclar dos vacunas. El 13 de julio pasado se anunció un estudio que se realizaría desde la ex Posta Central con personas voluntarias que tuvieran sus dos dosis de vacunas, a quienes se le aplicaría la dosis de refuerzo. Para el Minsal, los resultados fueron positivos y anunciaron que el 11 de agosto, comenzará la aplicación para adultos mayores y personas inmunocomprometidas. Expertos señalan que no hay estudios internacionales que avalen la decisión y acusan falta de transparencia, sin embargo, indican que no existe algún tipo de peligro para la ciudadanía. Desde el Colegio Médico advierten que no fueron consultados al respecto. Es relevante destacar que a medida que avanza el calendario, la edad para vacunarse con la tercera dosis baja, siendo, por ejemplo, el turno de las personas entre 55 y 63 años, el próximo viernes 20 de agosto.