El Ministerio de Salud (Minsal) anunció que la Región Metropolitana (RM) retrocederá a Fase 3 de Preparación a partir de este miércoles 27 de octubre a las 05:00.

En la instancia, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, aclaró que las medidas en la RM se deben al aumento de contagios y casos activos durante las últimas semanas.

En definitiva, el retroceso a Fase de Preparación no implica restricciones de movilidad, pero sí habrá una disminución en los aforos. Por ejemplo, en las casas particulares pueden juntarse 25 personas sólo si cuentan con su Pase de Movilidad.

En el caso de las personas que no cuenten con el pase, es decir, que no tengan su proceso de vacunación completo, sólo podrán asistir 10 personas a la casa particular.

¿Qué se permite en Fase 3?

Lo que se permite hacer en la Fase 3 de Preparación es:

1. Clases y actividades presenciales en salas cuna, jardines infantiles y establecimientos de educación escolar

Asistencia: voluntaria.

Apertura: obligatoria.

2. Clases y actividades presenciales en instituciones de educación superior Permitidas.

Atención presencial al público Sobre la atención presencial al público, la que incluye el comercio, museo, parques de diversiones, entre otros, el aforo total, en lugar cerrado o abierto, es una persona cada 6 m2. Mínimo 4 clientes. A continuación, el detalle de otros lugares y actividades:

1. Restaurantes, cafés y fuentes de soda En espacios cerrados, solo asistentes con Pase de Movilidad.

Siempre debe haber 2 m. entre los bordes de las mesas.

2. Actividades en gimnasios y similares En espacios cerrados, solo asistentes con Pase de Movilidad.

Siempre debe haber 2 m. entre máquinas.

3. Actividad física y deporte Lugar abierto: máximo de 100 ó 200 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Actividades sin interacción entre asistentes Deben tener ubicación fija durante toda la actividad, 1 m. entre participantes, uso permanente de mascarilla y sin consumo de alimentos. Se incluye seminarios, ritos religiosos, público en recintos deportivos, cines, teatros, circos, etc. Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas: Lugar abierto: 60% del aforo total definido, con Pase de Movilidad. Si hay consumo de alimentos, se reduce a 40% de aforo. Lugar cerrado: 50% del aforo total definido, con Pase de Movilidad. Si hay consumo de alimentos, se reduce a 30% de aforo. Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, el aforo máximo se reduce a la mitad.

infraestructura previa con butacas o bancas fijas: Si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas: Ubicación de asistentes permanente y a 1 m. de distancia entre ellos, y aforo de 1 persona cada 4 m2. Si hay consumo de alimentos, 1,5 m. entre asistentes. Lugar abierto: 200 ó 1.000 personas si todas tienen Pase de Movilidad. Lugar cerrado: 100 ó 500 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Actividades con interacción entre asistentes En el caso de las actividades con interacción entre asistentes, como fiestas, se debe cumplir aforo de 1 persona cada 6 m2, con máximos de: Lugar abierto: 100 ó 200 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

100 ó 200 personas si todas tienen Pase de Movilidad. Lugar cerrado: 25 ó 100 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

25 ó 100 personas si todas tienen Pase de Movilidad. Prohibidas en residencias particulares.