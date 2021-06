La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió a las elecciones de segunda vuelta de gobernadores que se llevarán a cabo este domingo en 13 regiones de país.

La autoridad aclaró que no hay riesgo de contagiarse de COVID-19 si se toman todas las precauciones necesarias, como es el uso de mascarilla, mantener distancia social, llevar su propio lápiz y también el no asistir a reuniones sociales.

“Ir a votar es absolutamente seguro. Aquí el acto de votar es seguro, sí es importante que las personas no usen esta salida para ir a ver a la familia, porque es ahí donde nos podemos contagiar”, afirmó Daza en entrevista con Radio Cooperativa.

La subsecretaria recalcó que “en los dos actos electorales anteriores, nosotros veíamos una tendencia al alza en esos días, pero no vimos ningún cambio de tendencia particularmente por las elecciones. Por lo tanto, hemos visto que las elecciones no tienen una situación particular que produzca un aumento de casos, son otros actos, por lo que llamado es que vayan a votar”.

Además, analizó las primeras semanas de implementación del Pase de Movilidad, medida autorizada por el Gobierno, pero criticada por especialistas médicos.

“Nosotros estamos viendo que el Pase de Movilidad ha permitido que las personas que están vacunadas con ambas dosis usen el pase para actividades de bajo riesgo, y ese es el espíritu que tiene. El llamado es a que lo usen de manera responsable, nosotros vemos que las personas lo han usado positivamente, sobre todo para los adultos mayores”.

Finalmente, Daza no quiso referirse a las palabras del ministro Enrique Paris, quien alabó a los trabajadores del Hospital de Castro, recinto que visitó hace algunos días. “Toda la gente trabajando con alegría, con esfuerzo, con entrega y sacrificio. Nadie se quejó”, afirmó.

“El llamado es a seguir trabajando todos juntos”, expresó Daza.