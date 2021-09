La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió a cómo será el proceso de vacunación en los menores de 12 años, luego de que se aprobara por parte del ISP el uso de la vacuna Sinovac para inocular a este grupo etario.

El anuncio fue dado a conocer este lunes por el director (S) de la entidad, Heriberto García, quien detalló que con esta farmacéutica se podrá vacunar hasta los 6 años, luego de que votara por parte de los especialistas.

En este marco, Daza explicó que el Ministerio de Salud planea iniciar el proceso posterior a las Fiestas Patrias, apuntando a que el objetivo es ir a los colegios.

“Lo que tenemos planificado es partir después de las Fiestas Patrias. Ahí queremos ir a los colegios, buscando vacunar a todo ese grupo objetivo. Si hay niños de 11, 10 o hasta los 6 años, probablemente vamos a vacunar en ese colegio para poder aprovechar la ida del móvil de vacunación, más que ir por edades específicas”, aclaró en entrevista con Radio Pauta.

También anticipó que ya se están coordinando con el Ministerio de Educación y también con la atención primaria.

Además, confirmó que los niños que reciban las dosis “tienen que tener autorización del papá. Esta no es una vacuna obligatoria como son las del Plan Nacional de Inmunizaciones. Los niños se vacunan a no ser que el padre explicite que no lo quiere vacunar”.

“Acá requiere de la autorización del papá para poder vacunar. Por lo tanto, se coordina con el colegio, se dice que va a ir un día X a vacunar y el colegio debe coordinar con los papás para la autorización. Los que no tengan autorización no van a poder vacunarse”, indicó.