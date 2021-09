El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, analizó la extensión del Estado de Excepción Constitucional, el cual se vence el próximo 30 de septiembre y que debería ser autorizado por Legislativo si se quiere seguir aplicando.

La medida es la que permite al Gobierno la ejecución del toque de queda a nivel nacional, restricción que se mantiene en todas las regiones del país a partir de las 00:00 horas, incluyendo la Metropolitana

En un punto de prensa, el titular de la cartera calificó el Estado de Excepción como “una herramienta tremendamente útil en este año y medio de pandemia. El Estado de Excepción permitió generar las cuarentenas comunales y también el cierre de fronteras. Ha sido una caja importante de herramientas como el toque de queda y otro tipo de medidas”.

Respecto a su posible extensión, Delgado señaló que “efectivamente, vence el 30 de septiembre y tenemos que analizar la posibilidad de ir al Congreso o no a renovarlo. Todo parece indicar de que no sería necesario, pero estamos analizando las externalidades de no tener un Estado de Excepción”.

“El toque de queda o la cuarentena no es lo único asociado. Esa decisión se va a tomar en los próximos días”, anticipó.

Además, el ministro del Interior no descartó que la herramienta se pueda volver a utilizar en los próximos meses.

“Si no se llegase a renovar el Estado de Excepción, porque los números lo ameritan y la situación sanitaria en Chile es auspiciosa para los próximos meses, no quita que no podamos recurrir al Estado de Excepción más adelante para controlar un rebrote o la situación sanitaria”, concluyó.