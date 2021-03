Este viernes el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, regresó a La Moneda, luego de ser hospitalizado por su contagio por COVID-19, debido a complicaciones de la enfermedad.

El secretario de Estado hizo un llamado a mantener todas las medidas preventivas a la población y extremar cuidados: “Esto no es para nada un juego, esto es muy serio, más adelante voy a comentar cómo fue esa experiencia”.

“Estamos en un momento complejo, le pido a la gente que se cuide“, añadió Delgado, quien fue diagnosticado el 12 de marzo, tras dar positivo en un test PCR luego de un viaje a Arica.

En la misma línea, expresó que “efectivamente si uno no puede detectarlo a tiempo puede pasarlo muy, muy mal”.

Lee también: La peor cifra de la pandemia en Chile: Registran 7.626 contagios en las últimas 24 horas

“Además, en mi caso fue con neumonía, eso complicó las cosas. Creo que también el testimonio de uno puede servir para que la gente se siga cuidando, uno se puede contagiar en cualquier lado”, declaró el ministro, quien debió ser trasladado al Hospital Clínico de la Fuerza Aérea, donde estuvo un par de días.

Junto a esto, destacó que “la vacunación avanza, avanza muy bien, pero otra cosa distinta es seguir cuidándonos, porque más allá de la vacuna, tenemos la circulación del virus y esto no es juego, no es chiste, uno se puede contagiar en cualquier lado, no necesariamente tiene que ser contacto estrecho de alguien”.