El reconocido director de televisión, Jorge “Rambo” López, quien está trabajando actualmente en Canal 13, se encuentra internado y usando un respirador mecánico tras contraer la variante Delta del coronavirus.

Su esposa, Susana Durán, contó a LUN que López llevaba dos semanas con reposo autoimpuesto en su hogar por su estado de salud.

“Llevaba cerca de 12 días en su cama, esperando que la enfermedad terminara”, ya que, según explica su esposa, no son de asistir a ver al doctor. En este contexto, comenzó a ahogarse y entre la tos no podía respirar. Por lo que fueron a urgencias.

Al llegar a la clínica le explicaron que, “tiene 100% de compromiso pulmonar, no está saturando bien. Así que ahora está en la UTI con un dispositivo que es como una máscara que le abarca toda la cara, un ventilador mecánico no invasivo”

Susana añade que a pesar del compromiso pulmonar, “está bien, considera que en mayo del año pasado nos dio Covid, muy suave y Jorge no está vacunado con ninguna dosis”. Sin embargo, no se ha inoculado porque “hacía filas para vacunarse porque tenía que esperar mucho y no quería estar tanto rato fuera del matinal. Así fue pasando el tiempo”.

Desde el recinto de salud han expresado que estará cinco o siete días en la UTI y que se encuentra evolucionando lentamente, pero bien. “Después viene una recuperación larga que tiene que ver con la rehabilitación de su sistema respiratorio”.