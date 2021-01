El doctor Yuc Ramón Kong, emergenciólogo de la U. de Chile, se refirió a la eventual cuarentena total que se decrete en algunas comunas de la Región Metropolitana, ante el aumento sostenido de casos de COVID-19.

“La única forma de mantenerlo a raya es colocando bloques grandes de comunas en cuarentena, pero sabemos lo difícil que es para Chile”, expresó en entrevista con CHV Noticias.

Junto a esto advirtió que “las cuarentenas dinámicas no logran el objetivo que es disminuir que la gente se mueva de un lugar a otro”.

También destacó que el tránsito de personas es transversal en Santiago, por lo que “debiese tomarse como un gran bloque, sin embargo, las políticas no han sido esas y sabemos que van a tratar de hacerlo en bloques segmentados”.

“Lo mejor sería poder tener las garantías de que si vamos a tener que hacer una cuarentena, vamos a poder lograrla, eso es que sea efectiva“, destacó el médico.

En la misma línea profundizó que “no me sirve un cierre si no es efectivo y ya sabemos que necesitamos poder tener la tranquilidad económica de estar en las casas, los niños bien guardados, tener plata y comida en la mesa. Si eso no se logra, vamos a tener forzadamente a nuestra gente saliendo a trabajar”.

Finalmente, sobre las vacunas apuntó que “tiene mucha lógica ir a vacunar a los más viejos, porque son los que enferman más grave”, pero también manteniendo llamó a tener ojo con el personal que se enfrentan al COVID-19 en los hospitales, Cesfam y los consultorios , y así “evitar la diseminación del virus, porque no es ´solo la gente más grave sino cómo se disemina”.

Se espera que durante el balance que realizará el Ministerio de Salud (Minsal) sobre el estado de la pandemia de coronavirus en Chile se informen de nuevas medidas y restricciones sanitarias.