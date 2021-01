El doctor Sebastián Ugarte, jefe de la Unidad de Pacientes Críticos de la Clínica Indisa, se refirió a la situación que se ha observado en los últimos días en el litoral central con decenas de personas en las playas sin respetar el distanciamiento social ni uso de mascarillas.

En conversación con 24 Horas, el especialista afirmó que “lo ideal es establecer sistemas de aforo en las playas y sistemas de horarios para poder cumplir con aquello”.

“Uno debe usar mascarilla en el momento que está descansando, no al entrar al agua porque ahí no sirve de nada y compartir con el grupo con el que uno convive“, señaló, e indicó que con el núcleo familiar no habría problema de estar cerca, pero “con la gente que no comparte debe mantener una distancia de dos metros entre grupo y grupo”.

Lee también: Retiro del 10%: Más de 3 millones de afiliados se quedaron sin ahorros previsionales

En tanto, ante el aumento de casos que ha experimentado el país y considerando lo sucedido en Inglaterra -que volvió a decretar confinamiento total por tercera vez–, el médico aseguró que “no me cabe la menor duda que vamos a llegar a una fase de cuarentena total en la Región Metropolitana”.

“La cosa es cuándo, ojalá se logre ganar tiempo y no ocurra durante el verano, pero inevitablemente debería ocurrir una situación así con la llegada del otoño – invierno, ya que es muy difícil que tengamos vacunaciones masivas que impidan aquello”, añadió.

Finalmente, el médico se refirió al proyecto presentado por diputado DC que busca la obligatoriedad de la vacuna y manifestó que ella “no debería ser obligatoria”. “Creo que hay suficiente argumentos para poder convencer a la gente y usando su propio criterio acepten vacunarse la inmensa mayoría”, cerró.