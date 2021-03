La microbióloga Claudia Saavedra, presidenta de la Sociedad de Microbiología de Chile, se refirió este martes al escenario actual de la pandemia de COVID-19 en el país, las medidas que se han tomado y cuestionó al ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, por sostener que no hay evidencia de contagios en la realización de cultos religiosos, ya que dice es un error.

En entrevista con CNN Chile, la doctora declaró que tras un año de cuarentenas dinámicas “pareciera que no son muy eficientes” y que “tienes una comuna que está cerrada y la del lado, a dos cuadras, está abierta. ¿Qué sentido tiene si la gente igual se va a desplazar desde una comuna a la otra? Y hay personas que cruzan dos o tres comunas para llegar a su trabajo”.

La doctora Saavedra también destacó la necesidad de “tomar decisiones coherentes, porque no se puede cerrar un gimnasio pero dejar abierto un mall donde las mismas personas fueron a hacer una demostración dentro del recinto“.

Junto a esto, recalcó que si bien hay cosas que se desconocen del virus, ya hay certezas, como que “el virus se transmite a a través de los aerosoles. Esa discusión de si en las iglesias o cultos hay o no transmisión, es una discusión que no deberíamos estar llevando, porque la cantidad de publicaciones que avalan que se transmite es sumamente potente“.

“Se ha insistido mucho en traspasar la responsabilidad solo a la gente y acá hay una combinación de factores: si el mall está cerrado no puedes ir, entonces da lo mismo si quieres ir o no. Un mall que no tiene la suficiente ventilación no es seguro y donde los aforos no se respetan”, aseveró.

En la misma línea, declaró que “es imperdonable que una autoridad de gobierno diga que no hay evidencia, cuando la evidencia abunda y, sobre todo, cuando disponemos de un Ministerio de Ciencias que podría asesorarlo“.

Finalmente, consultada por si es conveniente aplazar las elecciones de abril, la especialista concluyó que “en este minuto no me puedo pronunciar porque, dependiendo de las medidas que se tomen, pueden haber cambios y se podría seguir con lo planificado, pero se requiere del análisis mas exhaustivo de los datos”.