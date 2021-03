Este jueves 28 comunas del país retrocedieron a Cuarentena, en las que regirán diversas restricciones que buscan evitar que las cifras de contagios sigan aumentando.

Sin embargo, al no estar toda la Región Metropolitana en Fase 1, algunas comunas que cuentan las limitaciones aparecen como islas por las que las personas que se desplazaban deben cruzar para moverse por la capital.

Es en ese caso que surge una importante duda: si vivo en una comuna que no está en Cuarentena, pero debo pasar por una que sí lo está, ¿debo contar con algún permiso? Acá te contamos.

Al respecto, la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, precisó que “si una persona que necesita transitar por una comuna en cuarentena, no hay problema, siempre y cuando no descienda ni pare en esa comuna, no hay inconvenientes”.

Por otra parte, también la autoridad sanitaria recordó que “las personas que están en una comuna en cuarentena y trabajan en un rubro esencial en una comuna en Fase 2, con su permiso único de desplazamiento colectivo de la empresa, o trabajadores de salud con su credencial, pueden desplazarse a trabajar si inconvenientes”.

Estos documentos que deben ser mostrados en caso de que se deban someter a una fiscalización.