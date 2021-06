El doctor José Luis Rojas, jefe de la UPC de la Clínica Bupa Santiago, se refirió al drástico aumento de pacientes jóvenes en las Unidades de Cuidados Intensivos de los establecimientos de salud durante las últimas semanas a lo largo del país, como consecuencia del COVID-19.

En conversación con CHV Noticias, el médico aseguró al respecto que “el problema principal es que, si bien es cierto que son jóvenes, la mayoría de ellos son obesos. Efectivamente eso hace que los tiempos de ventilación mecánica no sean significativamente más cortos que los que habíamos visto en la primera ola con los pacientes mayores”.

Al ser consultado por cuál sería el porcentaje de pacientes UCI que ya han completado su vacunación contra el coronavirus, Rojas aseguró que “estamos hablando de entre un 40 o 50%, dependiendo de cada unidad. En nuestra unidad, cerca del 40% están vacunados. Pero tenemos un alto porcentaje de gente que no está vacunada”.

“En nuestra unidad hoy día el 40% prácticamente de los pacientes que están ventilados tienen menos de 40 años, y objetivamente muchos de ellos no han cumplido su proceso de vacunación. También hay un porcentaje de gente que es mayor que tampoco se han vacunado, por motivos sumamente variables, como que no tuvieron tiempo o que no lo consideran importante. Yo creo que ahí está el llamado, mientras tengamos prácticamente un millón de rezagados, el riesgo de caer en ventilación mecánica y de necesitar una UCI es sumamente alto”, apuntó el especialista de Clínica Bupa Santiago.

Sobre si el aumento de los casos tiene relación con la llegada de nuevas cepas, el especialista afirmó que “efectivamente hay mucha variabilidad dada por las cepas, pero la gran tendencia es que la mayoría de los pacientes conectados a ventiladores mecánicos hoy en día son gente joven y obesa. Efectivamente existe un porcentaje menor de pacientes más delgados o deportistas. Eso apunta a algo que hemos dicho siempre, y es que esto le pega a todos”.

“Todos necesitan vacunarse, principalmente por la empatía social que necesita esta enfermedad. Yo me vacuno no solamente por mí, porque el día de mañana puedo contagiar a otros, puede haber un paciente mayor o joven. Todos están expuestos a necesitar el día de mañana una hospitalización en una cama crítica”, indicó.

En relación al hecho de que el 40% de las personas que se encuentran en cuidados intensivos por COVID-19 ya tienen sus dos vacunas, el médico de Clínica Bupa Santiago afirmó que “de una u otra forma, si no estuviésemos vacunados quizás ese porcentaje sería mucho mayor, porque lo que hace la vacuna es minimizar los riesgos, pero no te deja en riesgo cero”.

“No hay una condición común entre las personas internadas con dos vacunas, la variabilidad es muy amplia desde el punto de vista del tipo de paciente. Tenemos pacientes mayores como también pacientes menores, desde 19 años hasta 81 hospitalizados en la Unidad Crítica. Entonces efectivamente la variabilidad es muy alta”, apuntó.