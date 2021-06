Juan Carlos Said, médico internista del Hospital Sótero del Río, comentó este miércoles el escenario en el que se encuentra Chile tras la confirmación de dos casos con la variante Delta de COVID-19 en Chile.

En conversación con CNN Chile, el experto declaró que “es cierto que hemos tenido un descenso en el número de casos, en los hospitalizados, pero son datos que hay que celebrarlos con freno de mano, porque está ingresando una nueva variante que es 50% más contagiosa y ya está causando un incremento de contagios en países que tienen mayor avance en el programa de vacunación”.

“Es casi un hecho que hay que administrar una nueva dosis, pero hay que definir qué es lo que vamos a suministrar, porque no hay evidencia de que una tercera dosis de Sinovac efectivamente aumente categóricamente la inmunidad. Se está estudiando y hay que ver qué es lo que concluye”, explicó el también médico con un máster en Salud Pública.

Junto a esto, Said, definió que “Chile tiene que apostar a una estrategia de cero COVID-19, tenemos que buscar eliminar este virus, es difícil, no es sólo una meta, es un camino por el que tenemos que avanzar decididamente, en el que tenemos que adoptar varias estrategias”.

“Uno, apostar por vacunas altamente efectivas en cortar la circulación del virus. Dos, mejorar la trazabilidad, acortando la entrega de resultados, y al mismo manteniendo las medidas de distanciamiento social y el uso de mascarillas. Con la variante Delta es clave que usemos mascarillas efectivas, se debería promover con apoyo financiero para usar mascarillas KN-95 o altamente efectivas en el transporte público. Ya no es suficiente usar una mascarilla de tela o de género“, precisó.

En la misma línea, el médico especificó que “podemos avanzar en una estrategia de eliminación del virus, que no significa decir que la pandemia se acaba, sino que nos comprometemos a reducir el número de casos de forma significativa“.

“Lo primero es establecer cuál es el objetivo de nuestra política respecto al coronavirus, eso no está claro hoy y pareciera ser que el objetivo es establecer una convivencia con el coronavirus, pero con las cifras que tenemos es inviable. Celebramos que bajaron los hospitalizados de 3 mil. Esto no es convivir con el coronavirus, esto es insostenible por un tiempo prolongado”, agregó.

Finalmente, Said indicó que “ha sido un manejo errático” el que se ha realizado desde el Ejecutivo para controlar el ingreso de personas en el aeropuerto: “En Australia hacen algo tan simple como que un viajero que llega se queda aislado 14 días, no importa quien, no hay excusas, no hay humanismo cristiano ni permiso humanitario. No hay nada más respetuoso del resto que prevenir que una variante contagiosa se disemine en el país y mate personas“.