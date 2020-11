(CNN) – Una enfermera está dando la voz de alarma sobre por qué la gente debería continuar preocupándose por la pandemia, luego de que su propio padre terminó internado por COVID-19 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) donde ella trabaja.

Bridget Otto, enfermera en Iowa City, Iowa, ha estado cuidando a pacientes con coronavirus desde marzo. Cuando su padre se enfermó a fines de septiembre, y pasó semanas ingresado en el hospital, la crisis sanitaria se volvió mucho más personal.

“Era un granjero activo que subía y bajaba contenedores de granos y sin ayuda y pasó a ‘no puedo mover mis manos y piernas’“, le dijo a KCCI, afiliada de CNN. “Y ese es sólo el resultado de estar conectado a un ventilador durante cuatro semanas, sedado, paralizado y sin moverse”, agrego.

Ahora, el hombre todavía recibe oxígeno, pero se está recuperando de manera constante, informó Otto. Pero ese no es el caso de todos sus pacientes.

Lee también: Gobierno anuncia nuevos cambios en el plan “Paso a Paso”: Revisa las comunas que avanzan y retroceden

“Sólo quiero que la gente sepa que existe un sufrimiento real y verdadero y que es un resultado directo de este virus“, recordó la enfermera, quien advirtió que “no es ‘si’ te verás afectado algún día, es ‘cuándo'”.

A medida que aumentan los casos de COVID-19 en casi todos los estados de EE.UU., algunas personas siguen sin tomarse el virus en serio. Pero Otto dijo que ella y otras enfermeras ven el daño que causa el virus en la UCI todos los días.

“Mucha gente no ve lo que nosotros vemos, o no lo cree“, lamentó, junto con agregar que “realmente no tenemos la opción de creerlo o no en nuestra UCI”.

Y mientras muchos estadounidenses se preparan para viajes de vacaciones, en contra de las recomendaciones de muchos expertos en salud pública, ella dijo que se quedará en casa este año: “No quiero perderme las vacaciones tampoco, pero lo haré. Es lo correcto”.

Lee también: Niño de 4 años perdió ambos padres por COVID-19: Su familia pide ayuda para celebrar su cumpleaños

Más de 253 mil personas en ese país han muertos por COVID-19 y los expertos dicen que sólo empeorará, especialmente a medida que se acerca la temporada navideña. Actualmente registran más de 11 millones de contagios.

Algunos médicos ya han predicho un “aumento sin precedentes” de casos de coronavirus en EE.UU. después del Día de Acción de Gracias (jueves 26 de noviembre), ya que se espera que millones viajen para ver a sus familiares.