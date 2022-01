Gran preocupación ha causado en las autoridades de salud la constante alza de contagios de COVID-19 en nuestro país, donde este domingo se alcanzaron casi 30 mil casos nuevos y la positividad se acerca al 20%.

En ese contexto, el Minsal ha reiterado el llamado a estar atento al calendario de vacunación y a inmunizarse cuando sea necesario, para así no correr el riesgo de caer hospitalizado o incluso morir por la enfermedad.

Sin embargo, el ministro de Salud, Enrique Paris, descartó obligatoriedad en la vacuna a nivel nacional y afirmó que por ahora seguirá siendo voluntaria, tal como lo es desde el inicio del proceso en diciembre del 2020.

Lee también: Más de 28 mil nuevos contagios: Chile superó los 110 mil casos activos de COVID-19

En entrevista con Tolerancia Cero, el secretario de Estado aseguró que “no estamos a favor de hacer obligatoria la vacuna. No podemos hacerla obligatoria. La OMS tampoco ha dicho que pueda ser obligatoria porque son vacunas aprobadas en emergencia”.

“Significa que (se analizó) en un tiempo más corto que lo que se hace habitualmente, mucho más corto. Las instituciones que certifican la calidad, efectividad y falta de efectos adversos han dado su aprobación”, explicó.

Consultado sobre qué opinaba sobre la decisión de la diputada PS Jenny Álvarez de no vacunarse contra el COVID-19, Paris señaló que “la persona que no se vacuna tiene de sus argumentos, pero corre el peligro de enfermarse gravemente y caer en la UCI”.

Lee también: Más de 99 mil contagiantes: Estos son los casos activos de cada región

“Los pacientes sin esquema de vacunación se hospitalizan 3,67% cada 100 mil habitantes. Los con (dosis) de refuerzo. 0,31% cada 100 mil habitantes, es decir, tienen casi 100 veces menos de posibilidad de caer hospitalizado”, indicó.

Finalmente, Paris recalcó que es importante “cambiar la cultura” de la ciudadanía y sean ellos los que deben “exigir que si la persona no está vacunada no se siente conmigo porque puede contagiar a mis adultos mayores o a mis hijos. Esa política y forma de trabajar hay que marcarla a fuego mientras no sea obligatoria la vacuna”.