El secretario nacional del Colegio Médico (Colmed), José Miguel Bernucci, evaluó los cambios anunciados por el Ministerio de Salud al plan Paso a Paso, modificaciones que entrarán en vigencia este jueves 15 de julio.

En entrevista con CHV Noticias y CNN Chile, Bernucci afirmó que “existe una preocupación, principalmente porque vemos que no hay un cambio de estrategia“.

Lo que sí valoró positivamente son las adaptaciones de algunas medidas según las realidades territoriales, como lo que sucederá con el toque de queda. “Creemos que el adaptar las medidas a la actividad epidemiológica, con actividades de alto y bajo riesgo, también es positivo“, dijo el doctor.

De todas formas, criticó que “si uno mira la estrategia completa, no hay un cambio en la estrategia sociosanitaria del manejo de la pandemia. Y eso, lamentablemente, lo que quiere decir es que nos mantenemos con una estrategia de mitigación, con una estrategia de stop and go, que quiere decir que no estamos haciendo nada distinto para evitar que suban los casos, y si es que llegan a subir los casos, nuevamente vamos a tener que volver atrás”.

Por otra parte, y pese a que los indicadores del coronavirus han mejorado durante las últimas semanas, Bernucci reiteró la necesidad de aplicar la propuesta que hizo el Colegio Médico hace unas semanas.

En esa línea, aseguró que “nuestra propuesta igual se puede implementar en momentos como el actual, justamente para evitar lo que ya nos ha pasado antes, que igual van a subir los casos”.