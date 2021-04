En el marco de la profunda crisis sanitaria que vive el país producto de la pandemia del Coronavirus, y a propósito de las altas cifras de contagios durante las últimas semanas, varios expertos no han descartado señalar en la posible existencia de una variante chilena del COVID-19.

Ante esto, el Académico del Instituto de Ciencias Biomédicas de la U. de Chile, Ricardo Soto, conversó con CNN Chile y CHV Noticias respecto a esta posible mutación y en cómo abordarlo desde el punto de vista sanitario.

A juicio del experto, y ante el explosivo aumento de contagios, “estamos llegando tarde”, ya que “la única forma de saber que está circulando en nuestro país es a través de la secuenciación genómica. Por lo tanto, si bien estamos llegando tarde porque ya tenemos las variantes de preocupación instaladas y circulando en el país, también tenemos que tener una visión de qué es lo que está apareciendo dado que en Chile hay una alta circulación del virus”.

Si bien no descarta la presencia de una posible variante chilena de la enfermedad, el experto expresó que sólo a través de este estudio es posible saber si efectivamente existe una cepa nacional del virus o más bien se trataría de otras variantes.

“La única forma de tener una idea, un panorama o la película clara de qué cosa está circulando en el país es a través de la vigilancia genómica. Por lo tanto, si tú me preguntas si es que hay o no hay una variante chilena, no lo sabemos, porque se ha hecho muy poca secuenciación de genomas virales, y a través de esta probablemente vamos a poder pesquisar en el caso de que sí exista algún caso de variante chilena o un virus con mutaciones de interés que puedan ser sujeto de estudio en el futuro”, expresó.

“Tenemos que pensar que durante un año de pandemia, solo logramos secuencial mil. Hicimos mil en un año y ahora estamos hablando de hacer 500 semanales, lo que van a hacer 2 mil en un mes, por lo tanto vamos a aumentar considerablemente el número de secuencias y por ende la vigilancia de lo que está circulando”, agregó, argumentado que “necesitamos saber si el aumento de los casos es debido a una de estas variantes o no, si el aumento de las muertes es debido a una variante o no, etcétera”.

Aunque el fenómeno aún es sujeto de estudio de estudio, el experto reiteró el llamado al autocuidado y a respetar las medidas sanitarias ya interpuestas por la autoridad sanitaria.

“Creo que hay que fortalecer las medidas pero también hay un tema que es personal. Hay mucha gente que no le está tomando el peso real a esta situación y decide salir, decide tomar vacaciones, tomar un fin de semana de relajo. Creo que esto lo tenemos que resolver entre todos y tenemos que estar conscientes de que estamos viviendo una situación crítica”, afirmó.

“Muchos científicos dicen que recién ahora está empezando la pandemia siendo que ya llevamos un año, con el surgimiento de estas nuevas variantes. Entonces hay que tomarle el peso”, cerró.

