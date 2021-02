(CNN) — Nuevos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) muestran que usar doble mascarilla (una de tela sobre una máscara médica, como una quirúrgica azul desechable) puede mejorar significativamente la protección. Los investigadores encontraron que la combinación de las dos mascarillas puede impedir que escapen el 92,5% de las partículas potencialmente infecciosas al ofrecer un mejor ajuste alrededor de la cara.



Los investigadores también encontraron que el rendimiento general de las mascarillas para procedimientos médicos por sí solas se puede mejorar doblando los bordes de la mascarilla hacia adentro y anudando los cordones de las orejeras donde se unen con la tela de la máscara para reducir los espacios. Una máscara médica anudada puede bloquear el 63% de los aerosoles que pueden contener coronavirus, una mejora significativa del 42% cuando no están anudadas. Los hallazgos fueron publicados el miércoles en el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad de los CDC.

Desde enero de 2021, los CDC han evaluado los métodos de usar doble máscara y anudarla para medir el rendimiento y protección de la máscara. Los investigadores descubrieron que la eficacia de las mascarillas de tela y las quirúrgicas se puede mejorar asegurándose de que se ajusten bien a los contornos de la cara para evitar que el aire y las partículas se escapen de los huecos alrededor de los bordes de la mascarilla.

Lee también: Plan Paso a Paso: La etapa en que estará cada comuna a partir del lunes 15 de febrero

El estudio encontró que cuando tanto una fuente de infección como una fuente no infectada estaban equipadas con dos máscaras, la exposición de la persona no infectada a partículas potencialmente infecciosas se reducía en un 96,4%. Cuando ambas personas usaban solo una máscara anudada y ajustada, la exposición acumulada de la persona no infectada a partículas potencialmente infecciosas se redujo en un 95,9%. Ambos hallazgos destacan la importancia de un buen ajuste para maximizar el rendimiento de la mascarilla y reducir la exposición.

“Esta observación sugiere que los arreglos que se puedan hacer para mejorar el ajuste podrían resultar en mejoras, independientemente de la eficiencia de filtración de referencia de las máscaras“, escribieron los investigadores.