El periodista de CHV Noticias y CNN Chile, Felipe Hernández, se encontraba realizando un despacho directamente desde El Quisco cuando una escena le llamó la atención: Sólo una familia estaba con mascarilla mientras disfrutaba de la playa.

“Trajimos una caja de mascarillas y tenemos alcohol gel. Estamos en la playa, conversamos, seguramente sale saliva y nos podemos contagiar. Los contagios están muy elevados en todas las regiones. Por favor, cuídate. Te lo dice una persona que quiere vivir más”, comentó la señora Inés.

En la misma línea, y en medio de un alza progresiva de nuevos contagios de COVID-19, realizó el siguiente llamado: “Por favor, cuídense. No lo tomen a la ligera. ¿No quieres vivir? Me emociono y me da rabia. ¿Por qué no nos cuidamos?”.

Lee también: Por segundo día consecutivo: Chile superó nuevamente los 14 mil casos diarios de COVID-19

En ese sentido, afirmó que “la mayoría votamos por Boric porque queremos un cambio, entonces demostrémoslo como país, como seres humanos”.

La señora y su familia tienen todas las vacunas al día, incluso tienen el Pase de Movilidad impreso y plastificado. “Yo ahora tengo una nieta, la quiero ver, quiero vivir. Si nos ven que estamos así, con mascarillas, la gente va a decir ‘esa familia se está cuidando’, entonces estamos dando el ejemplo bueno”, expuso.

“No usan mascarillas porque lo toman a la ligera, están soltando los brazos. El gobierno debería tomar más restricciones. así como fiscalizan que no tomen tragos en la playa, que lo hagan también con las mascarillas”.

Lee también: Plan Paso a Paso: La lista completa de las comunas que retrocedieron de fase este sábado

Del mismo modo, el esposo de Inés, Juan, le envió un mensaje a las personas que van a la playa: “Después de salir del mar, sécate la cara y ponte la mascarilla de nuevo. La persona respira, bota sus gérmenes y si yo voy pasando me lo pego si estoy sin mascarilla. La vacuna no quita que no te contagies, lo que baja es que no quedes intubado, pero yo no quiero contagiarme”.

Tras el despacho, el conductor de CHV Noticias AM, Rafael Cavada, manifestó que “si yo fuera del Ministerio de Salud estaría llamando ahora a alguien en El Quisco para que contacte a la familia que ha hecho, en una pequeña entrevista en la playa, una tremenda comunicación de riesgo sobre el COVID-19 y como cuidarnos entre todos”.