57 contagiados y 157 contactos estrechos es el saldo que se desprende hasta ahora de las fiestas clandestinas realizadas en Cachagua, Zapallar, donde ya hay dos sumarios en curso.

En entrevista con Tele13 Radio, el seremi de Salud de la Región de Valparaíso, Francisco Álvarez, afirmó que continúan investigando y recopilando antecedentes para poder establecer nuevos sumarios. “Por lo menos ya tenemos dos que están en curso y están muy prontos de finalizar para poder establecer las sanciones en relación a ellos”, dijo.

El seremi se refirió también a la falta de entrega de información por parte de los asistentes a las fiestas clandestinas y sus familias, lo que complica la trazabilidad.

“La principal dificultad son las contradicciones en las entrevistas que le hemos hecho a las personas. Estos jóvenes primero dicen que no han participado de las fiestas, algunos dicen ‘estos son mis contactos estrechos’ y otros dicen ‘no tengo contacto estrecho’, hay otros incluso que dicen que nunca estuvieron con alguien y figuran dentro de los contactos estrechos de otra persona”, comentó.

De acuerdo a antecedentes del Ministerio Público, 30 personas han entorpecido la investigación. Entre ellos, algunos niegan haber participado en los eventos, pese a estar contagiados y aparecer en los videos. También está el caso de una mamá que negó conocer a su hijo.

“Nos hemos encontrado con papás y mamás que están igual que sus hijos, no nos entregan mucha información. Eso nos preocupa porque o de verdad no tienen idea de lo que están haciendo sus hijos o no quieren colaborar”, señaló Álvarez.

“Nos parece incomprensible e irresponsable que no nos entreguen la información porque con esa información lo que hacemos es salvar vidas“, concluyó.