El aumento de contagios a nivel nacional ha llegado a la Convención Constitucional. Es que recientemente el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, informó que dio positivo a COVID-19.

Mediante su cuenta de Twitter, el convencional dijo que el pasado martes 1 de febrero comenzó a sentir dolor de garganta y tos.

Luego de realizarse un examen PCR durante esa misma jornada, decidió ausentarse de la sesión plenaria del día miércoles, para así resguardar a sus compañeros y mantenerse a la espera del resultado del examen.

Durante este jueves, Domínguez anunció que su examen PCR resultó ser positivo.

“Fui a la urgencia de la Posta Central. Me pusieron una pulserita curiosa. Me vio el doc, me aislé a esperar el resultado del PCR. Hoy jueves se confirma que soy positivo”, señaló.

En el mismo tuit se dirigió a las personas que compartieron con él durante los días anteriores a los síntomas. “Si estuvo conmigo domingo o lunes sea riguroso con la mascarilla”, recomendó.

Las personas que compartieron con el convencional durante el domingo y el lunes, son definidos como “personas en alerta COVID”. La nueva definición entregada por el ministerio de Salud indica que éstas deberán realizarse un test de antígeno o un examen PCR, para así chequear su estado de salud.

“En lo posible, se debe realizar un test de PCR o antígeno durante los 2 primeros días desde el contacto con el caso confirmado. Adicionalmente, la persona debe estar atenta a la presentación de síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el caso”, indican desde el Minsal.