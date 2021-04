El gobierno británico utilizó como ejemplo a Chile para afirmar que un buen proceso de vacunación no asegura el control de la pandemia del coronavirus.

Así lo expresó el consejero de Salud del gobierno, luego que el primer ministro, Boris Johnson, anunciara nuevas medidas en el Reino Unido.

“Chile es un ejemplo importante e Israel es otro. Son dos países que han tenido una extensa campaña de vacunación; en Israel los números han disminuido y se han mantenido abajo, mientras que en Chile, donde se ha hecho un gran esfuerzo por vacunar a gran escala, no se ha tenido el mismo efecto hasta ahora”, indicó Chris Whitty.

En ese sentido, el funcionario fue enfático en señalar que “no basta con vacunar a las personas para que esto (la pandemia) se termine y creo que Chile es buen ejemplo de esto”.

“La información de otros países y de nosotros mismos mostrará cuánto tenemos que bajar la guardia”, agregó, justificando las nuevas medidas sanitarias adoptadas en el país.

Las declaraciones del consejero se suman a las hechas por medios como Washington Post, The New York Times y The Telegraph, que han contrastado el proceso de vacunación con las consecuencias de la pandemia en Chile.

Los comentarios de Whitty se dan en medio de la segunda ola de COVID-19 que afecta al país, que suma más de 42 mil casos activos y que superó el millón de contagios desde el inicio de la pandemia.