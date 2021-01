La familia de una mujer fallecida por COVID-19 en la comuna de San Javier, Región del Maule, denunció que el Hospital de Linares le entregó un cuerpo equivocado.

El error fue descubierto luego que los familiares de la víctima sanjavierina llegaran hasta el recinto de salud para buscar el cadáver, pero, este no se encontraba ya que había sido entregado a otras personas de Yerbas Buenas, cuyo familiar también murió por coronavirus.

En ese momento, se dieron cuenta que se trataría de cadáveres intercambiados.

En conversación con radio ADN, Roberto, nieto de la víctima oriunda de Yerbas Buenas, señaló que “estábamos almorzando como familia en la casa donde vivía mi abuelita y nos llama el dueño de la funeraria (y me dijeron) que mi abuelita estaba en el hospital. Que nosotros enterramos a una persona de otra familia, que era de San Javier“.

“Estábamos desesperados, no sabíamos qué hacer. No se imaginan el dolor que teníamos nosotros como familia. No lo puedo explicar”, dijo Roberto, quien aseguró que el cuerpo equivocado ya había sido enterrado cuando se enteraron del error.

La respuesta del hospital

Este sábado, Nolasco Pérez, el director del cuestionado recinto de salud de Linares dio a conocer su versión a través de un video.

“Pedir las más sinceras disculpas a los familiares de los fallecidos del día de ayer y que por circunstancias que estamos investigando sus cuerpos fueron lamentablemente cambiados”, aseguró.

Pérez aseguró que han tomado “medidas administrativas”. “Nos encontramos levantando un sumario administrativo, de tal manera de determinar las responsabilidad que a la institución les corresponde”, cerró.