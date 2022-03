En diciembre de 2019, la comunidad científica alertó al mundo de una enfermedad proveniente de Wuhan, China. Lo que parecía lejano para el territorio nacional, no tardó en llegar, y el pasado 3 de marzo de 2020, se registró el primer caso de COVID-19 en Chile.

A exactamente dos años del inicio de la pandemia, el país ha tenido que sufrir con más de 42 mil muertes y más de tres millones de casos, lo que ha generado una crisis política, social y económica a lo largo de todo el territorio nacional.

Asimismo, las nuevas variantes detectadas, el masivo proceso de vacunación, y el cuestionado, por algunos, Plan Paso a Paso, son solo algunas aristas que han protagonizado la evolución de la pandemia, sin embargo, hay un grupo de la población, que si bien se ha visto afectado por la problemática mundial, no se ha contagiado de COVID.

Lo anterior ha sido una interrogante que los científicos aún no logran descifrar. Cuando inició la pandemia, se dijo que la enfermedad no sería un virus nuevo, ya que es parte de una familia de coronavirus, los cuales también son contagiosos, pero no al nivel del SARS-CoV-2.

En ese sentido, la existencia de variantes anteriores a finales de 2019, habría generado, según una investigación del Imperial College de Londres, que algunas personas contagiadas produjeran células inmunes de memoria, mejor conocidas como células T.

Diferencias en los genes e inoculación

Por otra parte, el académico de la Universidad Católica, Alexis Kalergis, explicó que la diferencias en los genes, y el estado de inoculación de la población también influye en la inmunidad.

“Mediante la vacunación (las personas) han logrado un mayor entrenamiento de las defensas, haciéndola más eficiente frente a patógenos como los del COVID”, señaló el especialista al sitio web oficial de la UC.

“Se ha demostrado científicamente que existen personas que cuentan con resistencia a algunos patógenos gracias a diferencias en sus genes, permitiendo que no se contagien y es posible que esto este también ocurriendo en el caso de Sars-CoV-2 con personas que tienen una resistencia genética al contagio, hecho que está siendo estudiado por diferentes grupos de científicos en el mundo, pero que aún no ha sido demostrado”, agregó.

No obstante, las vacunas no pueden bloquear el contagio del virus, pero si se han registrado casos de infección con menor severidad. “Tienen la ventaja que entrenan al sistema inmune para detectar y neutralizar rápidamente al virus“, aseguró Kalergis, lo que sería, por el nivel de protección que entregan las vacunas.

Por su parte, el infectólogo de la Clínica de los Andes, César Bustos, en la misma línea que Kalergis, afirmó que la genética también es es una presunta respuesta al porqué, algunas personas no se han contagiado.

Según recoge Bío-Bío, lo anterior se debe a que algunas personas pueden tener alteraciones genéticas que generar respuestas inmunológicas distintas al común de la ciudadanía. “Una mutación o alteración en el código genético de alguna parte del sistema inmune de la persona que lo posee”, señala el infectólogo.

Sin embargo, los antecedentes son aún preliminares, ya que no hay investigaciones concluyentes con respecto a la temática. Es por ello, que las medidas de cuidado siguen vigentes, y actualmente, hay más de 91 mil casos activos, registrándose incluso, en la presente jornada, un récord de 272 fallecidos en las últimas 24 horas, cifra que no era registrada desde el 27 de junio de 2020.