El Instituto de Salud Pública (ISP), anunció esta mañana que se autorizará de manera oficial la vacunación contra el COVID-19 en niños de entre 3 y 6 años a partir de los próximos días.

La noticia fue confirmada por el director (s) de la entidad, Heriberto García, quien anticipó que a este rango se les aplicará únicamente Sinovac, ya que es la farmacéutica que realizó un masivo estudio en el tema.

“Recibimos un informe de 100 millones de dosis aplicadas en China en niños de entre 3 y 17 años, de las cuales se encontraron reacciones adversas, posiblemente relacionadas con la vacuna en 3.890 casos. Es un número bastante bajo”, explicó el especialista.

Lee también: Sudáfrica detecta nueva variante del COVID-19: Científicos afirman que tiene múltiples mutaciones

En ese sentido, García llamó a los padres a confiar en el proceso de vacunación, argumentando que “se ha detectado un aumento de los contagios intradomiciliarios y dentro de las familias. Eso ocurre porque los niños que no tienen sintomatología, llegan a sus casas con COVID-19 y lo transmite al resto de los integrantes”.

Respecto a cuándo podría comenzar el proceso en dicho rango, el director (s) del ISP aclaró que esa determinación la debe tomar el Ministerio de Salud con su respectivo calendario, aunque no descartó que se pueda acudir a las casas y también a los jardines infantiles para realizar la inoculación.