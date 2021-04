Con datos erróneos defendió Santiago Cafiero, jefe de gabinete de Alberto Fernández, el fracaso en las negociaciones entre el gobierno argentino y la farmacéutica Pfizer para la llegada de su vacuna al país transandino.

Cafiero fue consultado sobre por qué el país aún no llegaba a un acuerdo, cuando las dosis de dicho preparado ya han llegado a otros países de la región, como es el caso de Chile.

El jefe de gabinete respondió que “fue lamentable no haber podido llegar a un acuerdo con la empresa”, sin embargo, aseguró que a Sudamérica “prácticamente no llegaron, llegaron muestras”.

“30 mil vacunas llegaron a Chile, y después por eso Chile tuvo que salir a comprar de urgencia a China a Sinovac, porque si no, no tenía vacunas, Pfizer no cumplió los contratos”, afirmó.

Sin embargo, el dato compartido por Cafiero no era cierto. Tan sólo este jueves se esperaba la llegada a Chile de 234 mil dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Con esto, el total de dosis recibidas de este preparado alcanzaría 1.886.625.

Las de Sinovac, en tanto, alcanzan 11.971.476. Sumadas, dan un saldo de 13.858.101 dosis de vacunas contra el COVID-19 en Chile.

Según datos del Ministerio de Salud, hasta el 7 de abril 7.144.047 de personas han sido vacunadas en Chile con la primera dosis y 4.252.025 han recibido las dos dosis.

El miércoles, el Instituto de Salud Pública (ISP) aprobó el uso de emergencia de la vacuna de CanSino, la que será recomendada para personas entre 18 y 60 años. Esto, cuando hay más de 38 mil contagios activos y las muertes a raíz del virus superan las 23 mil.