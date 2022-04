Dr. Bernucci cuestiona modificaciones en el Paso a Paso del Minsal: “Se perdió una oportunidad”

Importantes cambios fueron los anunciados este martes por el Ministerio de Salud respecto a las restricciones por la pandemia del COVID-19, donde se informó sobre la flexibilización en el uso de las mascarillas y en las modificaciones al Plan Paso a Paso.

En este último aspecto, se dio a conocer un semáforo que cuenta con tres fases de “bajo, medio y alto impacto sanitario” en las que próximamente se determinarán en cuál de ellos está cada comuna del país.

Al respecto, el secretario general del Colegio Médico (Colmed), José Miguel Bernucci, apuntó a que “se perdió una oportunidad donde se pudo haber avanzado mucho más”, ya que consideró que no hubo grandes modificaciones.

“Si lo miras desde el punto de vista general, finalmente quedó con los mismos cinco pasos o con las cinco etapas. No sabemos los indicadores de cambio y creemos que se perdió una oportunidad real para que la gente pudiera saber en qué fase se encuentra y poder autogestionar su propio riesgo”, comentó a CHVNoticias.cl.

Si bien manifestó estar de acuerdo con las adecuaciones en el uso de mascarillas, el doctor insistió que “fue una oportunidad perdida”.

La propuesta del Colmed

Consultado sobre qué idea propuso el Colmed en las reuniones con el gobierno, Bernucci indicó que la idea era “generar un Plan Paso a Paso mucho más simple, que no fuera más allá de tres etapas y que fueran muy claras las diferencias entre uno y otro”.

El secretario general del gremio explicó que la ciudadanía podría haber entendido qué actividades puede realizar en las diferentes etapas, algo que a su juicio no quedó tan claro con los anuncios del Minsal.

La adecuación del uso de mascarilla en contextos de actividades de bajo riesgo y condición epidemiológica controlada, requería hacerse en un contexto mayor de reformulación del plan paso a paso, lo cual fue discutido en la mesa técnica de medidlas no farmacológicas

1/ — José Miguel Bernucci (@Pajarobere) April 5, 2022

“(Ahora) no se tiene muy claro cómo se pasa de una etapa a otra y cuesta un poco generar una diferencia con lo que ya conocemos. La realidad es que la gente no tiene idea en qué etapa se encuentra, cómo cambia o cuándo se cambia. Por lo tanto, no hay mucha diferencia”, añadió.

Pese a todo, Bernucci descartó que las relaciones entre el Colmed y el gobierno estén quebradas y anticipó que seguirán participando en las reuniones que los convoques. Sin embargo, llamó a corregir “aspectos referentes a la comunicación interna y externa”.