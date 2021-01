Con la llegada de la pandemia de COVID-19, las mascarillas proliferaron y se elaboraron de muchos estilos. Y una que se ha puesto de moda, especialmente con la llegada del calor en la región, es la mascarilla con válvula. Sin embargo, no es la mejor opción.

El doctor Pedro Verdugo, urgenciólogo de la Clínica Alemana, explicó a CHV Noticias que “las mascarillas que tienen válvula lamentablemente no filtran el aire de salida, cuando toses o estornudas, el aire que se libra por la válvula y no tiene ningún filtro”.

“Están diseñadas para trabajos como construcción, donde hay polvo para que la persona no respire el polvo, y no tiene ningún problema al exhalar porque no ingresa a la mascarilla”, precisó.

Es por lo anterior que comentó que “el problema es que si está con síntomas, la persona tose o estornuda se liberan partículas por la válvula y permite su salda y eventual el contagio“.

“Lo que se recomienda es una mascarilla que tenga un efecto de barrera”, comentó Verdugo, quien agregó que “la mascarilla es un dispositivo donde cuido al de al lado, no saca nada con estar yo con una mascarilla si el de al lado no está con una”.

Lo anterior, porque recordó que la mascarilla de tela o quirúrgica sólo impide que salgan las partículas, pero no evita que entren en su totalidad. En tanto que las mascarillas de mayor nivel, como la KN95, lo que hace es generar un sello en la zona para que no entre aire.

Finalmente, recomendó a quienes vayan a la playa a ser precavidos y llevar una mascarilla de repuesto, en caso de que sea de tela o quirúrgica, ya que al humedecerse pierde su efectividad.