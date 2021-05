Informes revelados por La Tercera dan cuenta que sólo 32 de los 515 equipos donados están operativos, el resto no puede utilizarse debido a distintos problemas, como la no certificación, inestabilidad y defectos de fábrica. "Lo que no se entiende es que esta información no se dé a conocer de manera clara", criticó el conductor de CHV Noticias.