Fue sobre todo al inicio de la pandemia cuando surgieron muchos movimientos incrédulos sobre los efectos mortales del COVID-19. Una situación que se ha mantenido hasta la fecha, pero ahora con organizaciones antivacunas que llaman a no recibir las dosis contra el coronavirus, pese a la evidencia científica que respalda la inmunización para el resguardo de la vida de la ciudadanía.

Frente a este choque entre la ciencia y las teorías conspirativas, surgió el médico Pasquale Bacco como un reconocido líder antivacunas italiano. Pero recientemente, en entrevista con el diario Corriere della sera, manifestó estar arrepentido de su negacionismo luego de ser testigo de la muerte de un joven seguidor.

Según contó, “vi morir de COVID a un joven de 29 años. Tenía en su celular los videos de mis mítines en las manifestaciones de los no vacunados. La familia me dijo que era fanático mío. No me lo dijeron con enfado; al contrario, y esto me dolió aún más… Siento que esa muerte fue por mi culpa“, reconoció.

De esa manera, cuando aseguró que vio la realidad con sus propios ojos, “me di cuenta que estaba equivocado”.

“Hemos sido grandes cobardes todos los antivacunas… Creo que los que subimos a esos escenarios tenemos algunos muertos en la conciencia: íbamos a las plazas y, cuando hablábamos, sabíamos que la gente quería escuchar cosas fuertes. Éramos realmente grandes bastardos, no me escondo, esa es la verdad. Un día deberíamos ser responsables de estas cosas”, añadió el profesional de la salud, quien actualmente se encuentra suspendido de sus funciones.

Al ser consultado sobre cómo llegó a ser líder del movimiento no vax (antivacuna) en dicho país, Bacco sostuvo que es algo de lo que “no te das cuenta. Pierdes la cabeza siendo una persona racional. En ese momento tiene lugar un proceso peligroso. Que no vax es una fe y te conviertes en dios”.

“Los no vax son personas que tienen mucho miedo y encuentran seguridad en ti. Lo tenía todo. Los clientes particulares se habían multiplicado por mil. Para una visita, podría pedir cualquier cantidad (de dinero a cambio). Como yo, muchos profesionales”, expuso el médico.

Respecto de este último punto, Bacco hizo hincapié sobre la incidencia económica en estos discursos, asegurando que las asociaciones detrás de los movimientos “tienen cuentas bancarias con 400 mil euros. Las donaciones son muchas”.

“Basta con mirar quiénes son y quién los preside para entenderlo todo: todos ellos son personas de la tercera edad acomodadas; el viejo magistrado, el viejo médico, el viejo asesor legal. Todos profesionales al final de sus carreras que han puesto en marcha un juguete para la vejez, para satisfacer sus perversiones”, sentenció.

Pero también advirtió que “la infiltración política de los no vaxes (antivacuna) está presente. Éramos un electorado enorme. Yo estaba allí cuando los políticos nos pagaban los palcos y nos pedían que en cada plaza dijéramos algo sobre temas locales”.

Finalmente abordó qué es lo que piensa hacer para remediar su error tras liderar este movimiento. “Intento que la gente abra los ojos. Me vacuné, estoy suspendido de la Orden de Médicos por seis meses y no he apelado, porque siento que me equivoqué y acepto esto”, dijo.