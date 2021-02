El doctor Michel Rey, miembro de la mesa directiva de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia (Sochimu), comentó la situación que se vive en los hospitales con el alza de los casos de COVID-19 y se refirió también al proceso de vacunación masiva que se inicia este miércoles.

En entrevista con CNN Chile, el especialista indicó que “efectivamente estamos experimento un alza de coronavirus. En la RM no es tan crítico como en otras regiones, pero estamos preparándonos para una eventual segunda ola”.

Rey detalló que en este momento las unidades de urgencia están atendiendo tanto a pacientes con patologías crónicas como a los derivados por la alza de casos de COVID-19, por lo que “nos toma en una situación bastante vulnerable del sistema de salud”.

Es por lo anterior que reiteró necesidad de cuidados básicos, lavado de manos, mascarillas y distanciamiento social y físico.

También tuvo palabras para el proceso de vacunación para los adultos mayores que inicia este miércoles (cuya primera jornada está dedicada a mayores de 90 años).

“No podemos ser egoístas, estar vacunados de lo único que nos va a proteger se de tener una enfermedad grave de la enfermedad, no nos vamos a morir, pero no significa que no vayamos a transmitir (el virus)”, recordó el especialista.

Finalmente, Rey sostuvo que “no tenemos los criterios que se toman para vacunar a unas personas primero o después, imagino existen expertos en el ministerio que construyen estos criterios en base a la cantidad de vacunas que tengan y la capacidad de vacunar”.