El Ministerio de Salud (Minsal) informó los nuevos casos de COVID-19 en el país: 3.338. La cifra sobrepasa los 3 mil casos al igual que el pasado 31 de diciembre (3.022) y 1 de enero (3.588).

De los nuevos contagios, 2.055 son sintomáticos, 1.165 asintomáticos y 118 aún no han sido notificados. En tanto, los casos activos se elevaron a 16.870.

El Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), detalló que las personas que han fallecido a causa del COVID-19 son 16.724, con 64 nuevos decesos inscritos.

En relación a la red asistencial, actualmente hay 791 personas hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), de ellos 616 se encuentran conectados a ventiladores mecánicos y 67 están en estado crítico.

“Si no tiene que salir, no salga”

El ministro de Salud, Enrique Paris, advirtió que “mientras no tengamos al 80% de la población vacunada, es decir a fines del primer semestre, no podemos dejar de mantener las medidas sanitarias”.

Asimismo, hizo un llamado para seguir cumpliendo con las recomendaciones y normativas sanitarias.

“Ojalá que la gente salga de su casa sólo para cumplir obligaciones imprescindibles. Si no tiene que salir, no salga. El aumento que estamos viendo ahora se produce por las aglomeraciones que ocurrieron antes de las fiestas -Navidad y Año Nuevo- por lo tanto, si no tiene que salir mejor no salga”, declaró el titular de la cartera de Salud.

Por otro lado, el ministro agradeció al personal de salud por su trabajo y a “aquellos compatriotas que muy bien comprendieron las medidas y contribuyeron a evitar que aumenten los casos”.

“Aunque observamos un aumento de casos, hasta el momento, el aumento es mucho menor a lo proyectado por nuestros propios estudios”, confirmó el ministro de Salud.

Además, especificó que la variación de nuevos casos alcanza un 16% a nivel nacional y un 24% a nivel Metropolitano.